'Salve María' da la sorpresa y gana el premio Feroz a Mejor Película Dramática

Pontevedra, 25 ene (EFE).- 'Salve María', el largometraje dirigido por Mar Coll y producido por Sergi Casamitjana y María Zamora, ha dado la sorpresa y ha obtenido el premio Feroz a la Mejor Película Dramática este sábado en una gala celebrada por primera vez en el Pazo da Cultura de Pontevedra.

La película competía en esta categoría con 'La estrella azul', de Javier Macipe y producida por Simón de Santiago, Amelia Hernández Causapé y Hernán Musaluppi; 'La habitación de al lado', dirigida por Pedro Almodóvar y producida por Agustín Almodóvar y Esther García; 'La virgen roja', dirigida por Paula Ortiz y producida por María Zamora y Stefan Schmitz; y 'Los destellos', dirigida por Pilar Palomero y producida por Fernando Bovaira, Valérie Delpierre y Simón de Santiago.'

A recoger el premio ha subido todo el equipo de la película, que se ha mostrado muy emocionado y sobresaltado, especialmente la actriz protagonista de la película, Laura Weissmahr, con lágrimas en los ojos.

El discurso de agradecimiento lo ha pronunciado la productora María Zamora, que ha mencionado a los informadores por "acompañar" a la película en su estreno en salas, una historia "que no era fácil".

También ha agradecido el trabajo de la directora Mar Coll por su "valentía" al ponerse "al frente de este viaje" y a todas las productoras por confiar en la película.

"Durante mucho tiempo la maternidad ha estado secuestrada por un constructo social que la alejaba de cualquier imperfección. Gracias a novelas como las de Katixa Aguirre, en la que está basada esta película, algunas podemos encontrar respuestas a todos los claroscuros que se confrontan al acontecimiento de crear una vida", ha expresado Zamora.

"Como muchas, no tuve una tribu ni una voz que me indicara que no estaba sola en todas mis contradicciones. Si hubiera visto una película como 'Salve María', creo que me habría sentido menos sola. El cine que queremos seguir haciendo es aquel que no es siempre amable pero que es estimulante y nos cuestiona, nos remueve y nos hace evolucionar", ha añadido.

Por último, ha agradecido al equipo de la película y ha parafraseado a la escritora húngara Susan Suleiman: "Las madres no escriben, las madres están escritas".

"Sin embargo, mujeres como María demuestran que esto está cambiando y no hay vuelta atrás", ha concluido. EFE

1011573