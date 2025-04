"Querer", premio Feroz DAMA al Mejor Guión de Serie

Pontevedra, 25 ene (EFE).- Alauda Ruiz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz han obtenido este sábado el premio Feroz DAMA al Mejor Guión de Serie por el drama 'Querer', en una gala celebrada por primera vez en el Pazo da Cultura de Pontevedra.

'Querer', una serie sobre la violencia sexual dentro del matrimonio, narra la historia de una mujer que denuncia a su marido por violación continuada, una acusación que obliga a sus dos hijos a elegir entre creer a su madre o apoyar a un padre que defiende su inocencia.

Los guionistas, que competían en esta categoría con los creadores de las series 'Celeste', 'Los años nuevos', Nos vemos en otra vida' y 'Yo, adicto', han recibido el galardón de manos de los actores Daniel Guzmán y Yolanda Ramos.

Tras recoger el premio, Ruiz de Azúa, que igual que sus compañeros se ha mostrado muy emocionada por este reconocimiento, ha dado las gracias a Movistar Plus porque "no solo no tenían miedo a esta serie sino que querían hacerla".

'Querer', según su creadora, es una serie que "habla de la dificultad de contarse", reflejo de un mundo en el que las mujeres "no se sienten legitimadas para denunciar la violencia sexual".

"Si no asumimos eso con honestidad y con radicalidad no podremos cambiar las cosas", ha sentenciado. EFE

