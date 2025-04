PSOE de Canarias aprueba la gestión de su Ejecutiva saliente y afronta el futuro con un proyecto "de progreso"

El PSOE Canarias ha aprobado este sábado sin votos en contra los informes de gestión de su Comisión Ejecutiva Regional (CER) saliente, durante la sesión de apertura del 15º Congreso Regional en Adeje (Tenerife), que reelegirá mañana a Ángel Víctor Torres como secreario general, y desde donde la portavoz de la Ejecutiva Federal, Esther Peña, ha destacado ese proyecto socialista canario "en el que nadie se quede atrás".

La secretaria de la Organización, Nira Fierro, ha dado cuenta de la actividad orgánica de los últimos cuatro años, del trabajo de la formación política, y ha subrayado el carácter "ambioso" que debe tener el partido de cara al futuro para volver a la Presidencia del Gobierno de Canarias, además de intentar "mejorar los canales y mecanismos de comunicación" con la militancia y resto de estructuras del partido.

"Sabemos que no es una tarea fácil, pero también sabemos que debemos contar con todos y todas y que somos el mejor ejército para combatir los bulos, para defender al Partido Socialista, para defender la realidad que propone el Partido Socialista y para todo lo que es ese engranaje de llegar a la ciudadanía cada día", según ha agregado la secretaria de la Organización en un comunicado.

APERTURA DEL CONGRESO

Como invitada especial, la portavoz de la Ejecutiva federal del partido, Esther Peña, ha subrayado el ánimo de este Congreso regional canario, en el que el PSOE no está para "mirarse el ombligo", sino para "propulsarse hacia fuera", y ha recordado "todo lo que ha pasado" en estos años, un periodo desde el que ahora se hace necesario "parar y hacer balance",a pesar de que en España "las cosas van razonablemente bien".

"La derecha no lo soporta. No entienden la democracia, no entienden la alternancia democrática, no quieren entenderlo, no pueden entenderlo, no sé si es que no saben entenderlo porque es su única prioridad", ha deslizado Peña, que ha subrayado esa prioridad de la derecha de "echar a los rojos del gobierno, al presidente del gobierno y hacerlo con todos sus medios al alcance" porque "prefieren una España rota antes que roja".

Ha llamado a "recordar los problemas seculares e intrínsecos" del pasado y a revisar esos "logros" de la España de hoy: "Nuestro país lidera el crecimiento frente a nuestros homólogos europeos, crecemos seis veces más que la media europea. Publicaciones internacionales, poco sospechosas de ser de izquierdas, como The Economist nos señala como la economía que mejor ha funcionado a nivel mundial en el 2024", ha dicho.

Tampoco se ha olvidado de destacar esos "avances" en materia de empleo, entre otros aspectos de la vida social, donde "batimos récords", dando "día a día la oportunidad a jóvenes, a mujeres, a que tengan la opción de comenzar un nuevo proyecto de vida", con una legislación laboral "acordada con los representantes sindicales", con muchos horizontes por alcanzar, entre ellos el de llegar a "ese compromiso de llegar al 60% del salario medio, que será tan importante en Canarias, llegar a esos 1.200 euros en el salario mínimo interprofesional".

"Somos un país al que los trabajadores quieren venir. Importamos riqueza y diversidad. Además, tenemos un gobierno sensible y comprensivo que por primera vez ha puesto una solución sobre la mesa, para un asunto que es de competencia autonómica - en referencia a la situación de crisis migratoria que padece el archipiélago- y lo hacemos proponiendo esa acogida solidaria con la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería", ha dicho Peña, porque "el partido socialista está en los acuerdos, pero sobre todo en las soluciones".

Sobre el Partido Popular, el "principal problema de nuestro país", ha señalado cómo se ha convetido en un "auténtico peligro para el bienestar de las familias canarias", donde ha hecho hincapié en el rechazo de PP al decreto ómnibus del Gobierno central en el Congreso, que incluía las ayudas al transporte público gratuito en las islas y la recuperación económica de la isla de La Palma tras el volcán.

"Siempre que hay cuestiones fundamentales para Canarias, el Partido Popular vota en contra, y hay que recordárselo. Sus mentiras no ayudan a nadie a llegar a fin de mes. Sus memes y vídeos incendiarios no crean puestos de trabajo. Y para todo esto solo hay una explicación, no soportan que a España, que a Canarias, les vaya bien si no son ellos los que gobiernan. Pues que se relajen, porque queda mucha legislatura por delante. Y si les escuece, que se rasquen, porque aquí seguirá el Partido Socialista Obrero Español", ha argumentado Peña.

LA "PERSPECTIVA SOCIALISTA"

El presidente del PSOE de Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga, ha expresado la "enorme satisfacción" que le produce acoger en el municipio que dirige, Adeje, el Congreso regional de los socialistas, al tiempo que ha mostrado esa "perspectiva socialista" que los define, aquella que busca "generar riqueza para repartirla" con buenas políticas de empleo, de servicios y desarrollo cultural y deportivo, entre otros aspectos.

"Ángel, de aquí tienes que salir de aquí cargado. Los sociaistas no tenemos ninguna duda de tu integridad", ha aseverado Rodríguez Fraga, mientras ha destacado el valor de este Congreso regional para renovar la "ilusión" y el "compañerismo" en la formación política. En definitiva, ha aprovechado la ocasión para alabar el "compromiso y calidad humana" del que será, de nuevo, secretario general del PSOE de Canarias.

La secretaria de Organización del PSOE de Canarias, Nira Fierro, ha sido la encargada de leer el acta oficial de constituición del 15º Congreso Regional del PSOE canario, enfatizado el deseo de que este encuentro logre ser "muy participativo", con "mucho" debate "y muy fuerte".

La mesa de este Congreso ha quedado constituida por la presidencia de Carolina Darias, la vicepresidencia de Juan Antonio Rodríguez Abreu, y la secretaría de actas, con Marlene Figueroa, Jonay Quintero y Cristina Duque.

La socialista y alcaldesa de La Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha exaltado, por su parte, lo que significa "el socialismo", que "es compromiso, es transformación, es avance y es progreso" - y ha recordado esa tarea de seguir "el camino del progreso", a la que el PSOE le ha hecho frente "con tesón y compromiso", y que ahora vendrá marcada por tres grandes retos: la desigualdad, sostenibilidad y productividad.

"Esta tierra nos necesita y necesita que volvamos a ganar como lo hicimos en el 23, y que volvamos a gobernar y tener un presidente socialista. Ángel, te estamos esperando todos", ha expresado Darias en su intervención.

PRESENCIA DE ORGANIZACIONES SINDICALES Y COMPAÑEROS DE LA POLÍTICA

En el acto de apertura del Congreso regional del PSOE en Canarias también han estado presentes miembros de otras formaciones políticas que han querido acompañarles, así como representantes de colectivos sindicales, entre ellos los secretarios generales en Canarias de CCOO y UGT.

Asimismo, el Secretario General de Comisiones Obreras, Inocencio González, ha resumido en pocas palabras ese ADN "socialista", que pasa por representar a "la clase trabajadora, y a los hombres y mujeres que luchan contra todo tipo de explotación, aspirando a transformar la sociedad para convertirla en una sociedad libre, justa, igualitaria, solidaria y en paz". Así, ha animado a "trabajar y a ganarse" esa mayoría social de progreso con la labor de "seguir conservando y conquistando derechos".

Por su parte, Manuel Navarro, Secretario General de UGT en Canarias, ha puesto en valor esas "políticas sociales y laborales" impulsadas por el "Gobierno de Progreso", al tiempo que ha valorado la celebración de este Congreso como una oportunidad "de reflexión" que invita a impulsar el trabajo hacia "políticas y acciones que sirvan" al conjunto de la ciudadanía, a diferencias de ese proyecto político que mantiene la derecha.