Gayà asegura que tiene “muchos motivos” para creer en la salvación

Paterna (Valencia), 23 ene (EFE).- El capitán del Valencia, José Luis Gayà, apuntó este jueves que tiene “muchos motivos para creer que es posible” la salvación del Valencia, que está a cuatro puntos de la permanencia tras haberse disputado la primera jornada de la segunda vuelta de LaLiga.

“Tengo muchos motivos para creer que es posible por lo que veo en cada entrenamiento: veo un equipo convencido e ilusionado por salir de esta situación tan complicada. Esto me da motivos para creer. Tenemos muy claro cuál es el camino y qué es lo que tenemos que hacer para salir de ahí”, aseguró el defensa valencianista.

El lateral izquierdo, que atendió a los medios de comunicación con motivo del Barcelona-Valencia de este domingo, apuntó que, aunque suene a tópico, la clave es centrarse en el día. “El míster dijo a su llegada que quería que cada vez que salgamos de la ciudad deportiva fuéramos mejores, y es lo que intentamos”, añadió.

“El que haya dejado de creer se tiene que ver los últimos partidos que hemos hecho. Es el mejor motivo que tenemos para convencer a la gente, los últimos partidos han sido bastante buenos, ese es el camino”, reflexionó.

En esta misma línea, el capitán aseguró que el equipo está muy vivo y valoró el apoyo de Mestalla contra la Real Sociedad: “Teníamos que superar la barrera de los últimos minutos y Mestalla nos dio ese empuje que necesitábamos. Fue muy bonito y especial poder conseguir una victoria, que no nos marcaran en los últimos minutos, porque somos el equipo de Europa más remontado y tenemos que mejorar”.

“El factor Mestalla es clave, es lo más importante. Se ha demostrado que cuando hay esa conexión, Mestalla es imparable. Los aficionados van a ser clave para nosotros y estoy seguro que van a estar ahí porque van a ver motivos por los que tienen que estar”, agregó.

Además, el alicantino explicó que el equipo debe tomarse esta situación como un reto para darle la vuelta con la máxima ilusión y conscientes de la responsabilidad. “Tenemos que centrarnos en el día a día. Cada vez ser mejores y preparar cada el partido con la máxima importancia que tiene y es lo que estamos haciendo. Olvidarnos de todo porque la situación no acompaña, centrarnos en nosotros. Los resultados van a llegar, estoy convencido”, dijo.

Sobre su situación personal, Gayà reconoció que ha pasado por la etapa más dura de su carrera con la lesión en el recto femoral del cuádriceps que le hizo pasar por quirófano, pero también que esta le ha servido para aprender.

“Ha sido mucho tiempo, la situación del equipo es complicada, llegó la dana, han sido muchos factores que han ido en contra, pero he aprendido muchísimo y ahora busco mi mejor estado de forma. Ahora estoy muy bien”, aseguró Gayà.

El capitán fue preguntado si se ha planteado dejar alguna vez la entidad debido a la situación que atraviesa. “Para nada. Estoy enfocado en mejorar, en intentar salvar está situación muy complicada que tenemos. Para nada me planteo otra cosa que eso. Valencia para mí es mi casa, llevo desde los 11 años aquí, he vivido momentos muy buenos, malos, he vivido de todo aquí y espero volver a vivir momentos buenos”, aseguró.

Gayà también reconoció que tiene en mente volver a la selección, y más cuando el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de las Naciones ante Países Bajos se juega en Mestalla el próximo 23 de marzo, aunque su prioridad es el Valencia. “La selección siempre es una motivación y un orgullo, para mí es lo máximo poder representar a tu país, pero me centro en sacar esta situación hacia adelante. Estoy seguro de que la vamos a sacar”, dijo.

Asimismo, el capitán aseguró que la Copa del Rey no molesta “para nada” y que su mejor recuerdo es la final de 2019, en la que ganaron al Barcelona, mientras que del Nou Mestalla dijo que seguro que se adaptarán y será especial jugar allí, aunque el actual “es un campazo espectacular y siempre es especial”. EFE

