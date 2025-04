Desestimada la querella de Vox contra mandos de Mossos y Boye por la huida de Puigdemont

El Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona ha desestimado la querella presentada por Vox contra los responsables del operativo de los Mossos d'Esquadra y del abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, por su huida el 8 de agosto de 2024 tras asistir a un acto previo a la investidura de Salvador Illa.

En el auto de inadmisión de la querella, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada argumenta que en la fuga del expresidente --sobre el que pesaba una orden de detención-- presuntamente participaron los tres mossos detenidos, "sin que actualmente existan otras personas investigadas ni indicios racionales de criminalidad" contra otros.

Sobre la querella de Vox por hechos que podrían ser constitutivos de un delito de omisión de perseguir delitos, de encubrimiento, de desobediencia y de prevaricación dirigida contra los mandos de Mossos y "cualesquiera" que hubiese participado en impedir su detención, dice que no se dirige contra ninguna persona determinada, por lo que no cumple con los requisitos que exige para su admisión la Lecrim.

"ABSURDO" IMPUTAR A BOYE POR LA ACCIÓN DE PUIGDEMONT

En lo que respecta a Boye, en la querella no se describen indicios de su participación en los delitos que se investigan, según la magistrada, que subraya que "el hecho de ser o haber sido abogado del Sr. Puigdemont 'per se' no puede considerarse una conducta delictiva".

Considera que es manifiestamente improcedente, en sus palabras textuales, imputar a una persona por el hecho de asumir la defensa de un investigado que elude la acción de la justicia, "pues ello llevaría al absurdo de poder imputar a cualquier letrado cuyo cliente eludiera el cumplimiento de una orden judicial".

Sobre los delito de omisión de perseguir delitos, desobediencia y denegación de auxilio a la autoridad y prevaricación administrativa, la magistrada argumenta que Boye no pudo cometerlos, pues para ello tendría que ser una autoridad o funcionario público, y sobre el encubrimiento, que "solo puede darse cuando se trata de ayudar a presuntos responsables a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes".

Por todo ello, ha acordado inadmitir la querella presentada por Vox y archivar las presentes diligencias y actuaciones, aunque contra el auto se puede interponer un recurso de apelación por escrito en el plazo de cinco días ante la Audiencia Provincial de Barcelona.