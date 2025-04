BNG dice que una derrota parlamentaria no justifica convocar elecciones y lamenta que al PP no le importe la ciudadanía

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Ana Pontón, ha afirmado que una derrota parlamentaria, como la que sufrió ayer el Gobierno Sánchez en el Congreso al decaer el decreto-ley omnibús, "no justifica la convocatoria de elecciones, ya que en otros momentos gobiernos de derecha y de izquierda han tenido derrotas parlamentarias o no han tenido mayorías absolutas y han podido gobernar, por lo que no se puede hacer una causa-efecto". "Lo que es grave, es que al Partido Popular no le importen las consecuencias que tiene su voto para la ciudadanía", ha alertado.

Pontón ha participado esta tarde en Bilbao en una charla-coloquio sobre "¿Qué izquierda queremos?", dentro del debate de ideas "Alternativas desde los Pueblos", promovida por Ezkerra Berdeak.

En declaraciones a Europa Press, previas a la charla, Pontón ha denunciado que ayer el Partido Popular "ha castigado a los pensionistas con que no se revaloricen sus pensiones, a las clases trabajadoras y también a los propios pensionistas a que se eliminen unas bonificaciones al transporte que han ayudado en un momento de crisis a muchas familias a poder sortear esa subida de precios y tener un alivio, aunque fuera pequeño, en sus economías familiares".

Por ello, considera que el Partido Popular "debe dar explicaciones de por qué antepone su política de desgaste al bienestar de la ciudadanía.

BONIFICAIÓN DE AUTOPISTAS

Según ha recordado, el BNG firmó un pacto de investidura con Sánchez que "lo que pone sobre la mesa son algunas cuestiones como la revalorización de las pensiones", que en Galicia son las segundas más bajas del Estado. También recoge cuestiones que tienen que ver con el desarrollo económico y social, y de los transportes en Galicia, o bonificaciones, por ejemplo, en las autopistas, que tiene algunas de las autopistas más caras del Estado.

Por lo tanto, ha apuntado que su formación apuesta por trabajar para que esta legislatura tenga la mayor durabilidad posible, "pero también eso va a depender de que el Gobierno cumpla sus compromisos y negocie con todas las fuerzas del arco parlamentario".

En este sentido, ha alertado de que el PSOE "tiene que ser consciente de que no tiene mayoría absoluta, que se le obliga a negociar con un arco parlamentario que es diverso y, en algún momento, el Partido Socialista cree que ese es un factor que no debe tener en cuenta", por lo que ha dicho que "se está equivocando en la lectura de una legislatura que todo el mundo sabía que iba a ser compleja y con un contexto bastante difícil".

Preguntada por si será posible aprobar los Presupuestos Generales del Estado, Ana Pontón ha manifestado que "todo es posible si existe voluntad política", para añadir que el BNG tiene la mano tendida para negociar unos presupuestos que atiendan las necesidades que tienen los gallegos, "muy particularmente en la modernización de las infraestructuras, en los compromisos que están en el acuerdo de investidura y en garantizar que no se va a discriminar en las inversiones a los gallegos y a las gallegas".

NACIONALIDADES

Por otra parte, respecto al reconocimiento de las distintas nacionalidades en el Estado por parte del Gobierno Sánchez, la dirigente independentista ha constatado que "con la derecha es más difícil el reconocimiento de esa plurinacionalidad, pero también es cierto que el PSOE, a lo largo de su historia, ha sido un partido tremendamente centralista".

"El debate sobre la plurinacionalidad es reconocer una realidad que hay en el Estado, pero vamos a tener que seguir demandándolo desde cada una de esas naciones. Lo que es evidente es que una configuración parlamentaria, sin mayorías absolutas, que hace que el nacionalismo y el soberanismo sea determinante, va a caminar hacia esa democratización", ha indicado.

A su juicio, una mayoría absoluta del Partido Popular y Vox "lo que nos puede es abrir las puertas a una involución cada vez más centralizadora". "No podemos olvidar que Vox se presenta a las elecciones pidiendo que se suprima hasta las autonomías. Por lo tanto, es evidente que la otra alternativa es una alternativa de retroceso, pero yo confío poco en el Partido Socialista y en su visión plurinacional", ha señalado.

De cara a superar el actual modelo territorial, Ana Pontón ha afirmado que la permanencia de ese modelo "va a depender de la capacidad que tengamos para impulsar ese cambio transformador".

DEBATE SOBRE FINANCIACIÓN

En este punto, ha puesto el acento sobre el debate sobre la financiación. "En Galicia tenemos derecho a tener la llave de nuestro dinero, a tener un concierto económico que nos permita poder decidir sobre un ámbito fundamental como nuestros recursos, acabar con una situación en la que Galicia está discriminada, en la que el Estado hace caja, mientras tenemos problemas muy graves sin resolver, con una sanidad, en la educación, en la atención a la dependencia", ha relatado.

Por lo tanto, ha defendido que es momento de que "empiece a construirse esa simetría, ese reconocimiento de la plurinacionalidad, por ejemplo, en el ámbito del modelo de financiación".

En su opinión, se puede caminar en la dirección de ir transformando un Estado centralista "realmente en un Estado que se reconozca como un Estado que es plurinacional, pluricultural y plurilingüe, y que se tiene que reconocer esa capacidad para tener, en el caso de Galicia, las decisiones más importantes en la mano de los gallegos y las gallegas, y no en manos de Madrid".