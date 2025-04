Aperribay: "He hablado con los aficionados ingresados, están nerviosos y preocupados"

Roma, 23 ene (EFE).- Jokin Aprribay, presidente de la Real Sociedad, declaró este jueves que pudo hablar con los dos aficionados de la Real Sociedad ingresados en Roma después de la agresión de los 'ultras' del Lazio y, aunque evitó dar una valoración médica, aseguró que están nerviosos y preocupados.

"Ayer ocurrieron unos hechos terribles y lo que hemos hecho hoy es trabajar con todas las secciones que pueden tener conocimiento y que puedan estar afectadas por el partido: Lazio, UEFA, Policia... Y preocuparnos también porque los hechos no afecten al partido", dijo Aperribay a los medios españoles en Roma, entre los que se encontraba EFE.

"Respecto a las personas, que es lo que más importa, venimos de los dos hospitales en los que están ingresados. He podido hablar con los 2. No hay mucha información de su estado de salud. Les deseamos una pronta recuperación. Tienen diferentes lesionas y a ver cómo evolucionan en las próximas horas", comentó.

El mandatario, que confirmó la presencia de armas blancas durante la multitudinaria pelea y que 9 seguidores de la Real recibieron atención médica, evitó dar un pronóstico médico.

"No hago una valoración médica. He hablado con ellos, con los dos. Están nerviosos, preocupados, como todos estaríamos en una situación semejante. Ambos médicos han sido amables porque hemos ido fuera de horas de visita y hemos podido verles", desveló.

Y aprovechó para lanzar un mensaje al respecto de este tipo de actos entre aficiones.

"Me gustaría hacer una reflexión general. Esto se tiene que terminar en el fútbol. Ni fuera ni dentro de los campos. Sobran las calificaciones. No se tienen que repetir y la Real trabajará para que esto no ocurra. Hemos hablado con todos. También con el resto de la afición y el centro de la ciudad está tranquilísimo", dijo.

Aperribay, que no comparó lo ocurrido con el episodio de hace unos meses en el que aficionados del Roma asaltaron a algunos del Athletic Club, apuntó a que no fue una quedada entre grupos.

"No estoy dispuesto a hablar en esos términos, ni del pasado (Roma-Athletic). Quiero hablar del futuro, en San Sebastián, en Roma o en San Petersburgo" señaló.

Sobre la actuación de la policía italiana dijo: "La relación ha sido magnífica. La información que nos da la Policía es que ellos estaban muy tranquilos, no en el lugar habitual de la Lazio. Pero que fue todo una situación repentina en la que hubo dos bombas de pirotecnia, con humo... Tuvieron un abordaje y pasó esto", especificó

"No lo sé, pero por la información que manejamos de las fuentes que más nos debemos fiar no parece que fuera una quedada", aclaró.

El mandatario insistió en evitar dar crédito a rumores infundados: "Que entremos en rumores de lo que se oye o no, no merece. Tenemos que basarnos en la información que recibimos de la Policía, como hacemos siempre. Estaban tranquilos, no esperaban semejante avalancha, que en el seguimiento en esa tarde no les veían en modo pelea... Eso es lo que le tenemos que dar veracidad", añadió.

Aperribay desveló que el club está en "constante comunicación" con el Lazio, club que ha dicho que "siente lo ocurrido".

El presidente, debido al cambio de agenda por la visita a los hospitales, no pudo hablar hasta el momento con Claudio Lotito, máximo responsable del Lazio.

Aperribay pide reflexión y comportamiento

"No sé si la palabra que toca ahora es autocrítica, porque decir que la seguridad está en manos de los clubes es ir muy lejos. Toca más reflexión. No quito o evado responsabilidades, porque no me gusta nada. Pero eso será mañana. Ahora colaborar para encontrar a los culpables", asestó el presidente.

Y pidió un comportamiento ejemplar para el resto de la tarde.

"Pido a la afición guipuzcoana y de la Real que se comporte de 10. Todas las conversaciones que hemos tenido, también con las personas que estaban afectadas de ayer, que tengan un comportamiento de 10. Están protegidas por la Policía, hemos hablado del desplazamiento al campo de fútbol. El resto de la afición que esté tranquila", sentenció. EFE

