'The Tortured Poets Department' de Taylor Swift fue el disco más vendido en España en 2024

Madrid, 22 ene (EFE).- Con su certificación de disco de platino y sus 36 semanas en lista, 'The Tortured Poets Department' de Taylor Swift se convirtió en el álbum más vendido en España en 2024 y lo convierte en el primer trabajo en una lengua distinta al español que lo consigue en al menos los últimos 22 años.

Así figura en el balance anual que ha publicado este miércoles Promusicae, la entidad que agrupa a la gran mayoría del mercado discográfico español y que en su página web reúne datos de ventas oficiales desde 2003.

En todo este tiempo el oro fue dominado primero por álbumes de pop español a cargo de artistas como La Oreja de Van Gogh, Sergio Dalma, Miguel Bosé o, sobre todo, Alejandro Sanz y Pablo Alborán, para dar relevo en los últimos años a artistas de urbano latino como Bad Bunny o Quevedo, quien se alzó con esta distinción en 2023.

Probablemente impulsada por el paso por España de su esperada gira 'The Eras Tour', Swift ha sido la única artista anglosajona que ha logrado quebrar esa constante y además logró colar en el 'Top 100' de álbumes de 2024 otros cuatro discos: '1989 (Taylor’s Version)', 'Midnights', 'Speak now (Taylor’s Version)' y 'Red (Taylor’s Version)', ninguno de los cuales vio la luz en ese año.

No aparece otro artista que cante en inglés hasta la undécima posición de la tabla, donde figura Billie Eilish con 'Hit me hard and soft', publicado en 2024.

Por detrás de Swift aparecen en el podio 'Mañana será bonito' de Karol G, que mantiene la segunda plaza que ya obtuvo en la lista anual de 2023, y 'Donde quiero estar' (2023) de Quevedo, en el tercer puesto, tras haber ocupado la primera en el anterior ejercicio. 'Sakura' (2024) de Saiko fue cuarto y 'Un verano sin ti' (2022), de Bad Bunny, quinto.

El balance anual ha confirmado también que, tal y como había adelantado Spotify a partir de las escuchas en su catálogo, 'Si antes te hubiera conocido' de Karol G fue la canción de mayor éxito, con su condición de óctuple disco de platino por sus 480.000 unidades vendidas.

Le siguieron 'Luna' de Feid/ATL Jacob, segunda; 'X’clusivo' de Gonzy, tercera; 'La falda' de Myke Towers, cuarta; y 'Santa' de Rvssian, Rauw Alejandro y Ayra Starr. Cabe destacar que el fenómeno de 'Potra Salvaje' de la española Isabel Aaiún fue sexto.

Por su parte, la canción más radiada en España en 2024 ha sido 'Beautiful Things' del joven debutante estadounidense Benson Boone.

Promusicae ha destacado que los datos de consumo de 'streaming' de audio del pasado año en todas sus variantes superaron a los de 2023, con 98.500 mil millones de escuchas en el conjunto de las plataformas digitales frente a los 87.000 millones del ejercicio anterior.

El 'streaming' representa ya el 90 por ciento del consumo de música en España, con un aumento del 11 por ciento de las suscripciones de pago a las plataformas, que ya suponen el 57 por ciento del consumo total en esta modalidad frente a las opciones gratuitas con publicidad.

También creció el mercado físico de vinilos, con un 9 por ciento más de unidades vendidas, aunque en conjunto la venta de los formatos físicos cayó un 2 por ciento, disminución menor que en 2023. EFE