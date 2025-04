Sadiq y Barrenechea entrenan al margen

Moreno no opina de la acusación de Aldama a María Jesús Montero: "Lo que no sea confirmado con pruebas, no lo comento" Juanma Moreno se abstiene de comentar las acusaciones de Víctor de Aldama hacia María Jesús Montero, enfatizando la necesidad de pruebas y cuestionando la compatibilidad de sus responsabilidades políticas