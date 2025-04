Rachel Eliza Griffiths debuta con 'Promise': "Siempre he sospechado del sueño americano"

Madrid, 21 ene (EFE).- La poeta y artista visual afroamericana Rachel Eliza Griffiths -mujer del escritor Salman Rushdie- debuta como novelista con 'Promesa', una historia sobre violencia racial en la América de los años 50 cuyas huellas, asegura, siguen muy presentes en la sociedad estadounidense actual.

"No hemos despertado de ese mal sueño, pero tenemos que estar muy despiertos porque puede costarnos la vida", ha dicho la autora en rueda de prensa online desde Nueva York, con motivo del lanzamiento de la novela en España, de la mano de Random House.

"Siempre he sospechado del sueño americano porque América siempre ha sospechado de mi y de gente como yo, mujeres, negros, inmigrantes", ha agregado la autora un día después de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

"Lo que yo llamo mi sueño no es lo que el nuevo gobierno considera su sueño", ha lamentado mientras se preguntaba "qué pasa en un país cuando los sueños de la gente son incompatibles y además violentos y racistas".

Nacida en Washington D.C. en 1978, Griffiths ha asegurado que ama su país y por ello ha defendido su derecho a criticarlo. "Nunca me he sentido a salvo y no me siento a salvo ahora", ha dicho. "Cuando eso sucede, ¿de qué tipo de sueño estamos hablando? ¿es un sueño o es una pesadilla?".

'Promise' cuenta la historia de dos hermanas negras, adolescentes, que crecen en Maine, en el nordeste de Estados Unidos. La trama arranca de forma idílica en el verano de 1957 pero a medida que pasa el tiempo las hermanas toman conciencia, de forma violenta, de todo lo que les separa de sus vecinos blancos.

"No podemos hablar de ningún aspecto de América sin poner sobre la mesa la cuestión de la raza y de la clase social", ha defendido la escritora, que eligió esa época para acercarse a la infancia de sus padres, pero también porque eran tiempos contradictorios en cuanto al progreso y el comienzo del movimiento de los derechos civiles.

Cuando Griffiths escucha el lema que ha dado la victoria a Trump, 'Make America great again' ('Devolvamos la grandeza a América'), no puede evitar pensar en el racismo de esos años supuestamente brillantes.

"¿Una gran época con gente esclavizada, en la que tenías que beber en fuentes separadas o no podías ir a la escuela, o debías usar la puerta de atrás para entrar en un restaurante o sentarte en el gallinero en un teatro, esa grandeza?", ha cuestionado.

La autora ha subrayado las resonancias de esas contradicciones en los Estados Unidos de hoy, pero no ha querido nombrar a Trump. "No pienso tanto en el líder de todo eso, no me interesa él sino la gente, qué es lo que quiere el pueblo americano, si saben quién les ha dicho lo que deben querer, quiénes son esas voces, quién es esa multitud", se ha interrogado.

Autora de cuatro poemarios, Griffiths ha explicado que ha escrito tanto poesía como prosa desde niña, pero que le ha costado mucho tiempo encontrar su voz y su estilo en narrativa.

El detonante definitivo fue la muerte de su madre en 2014, que le llevó a adquirir un compromiso más fuerte con la escritura. 'Promise' le ha ayudado, sostiene, a hacer el duelo de su madre, una mujer de quien destaca su generosidad y la disciplina.

"Era una persona feroz, tenia un fuego interior, una personalidad vibrante (...), era una superviviente". Quizá por eso los personajes de su novela no caen nunca en el victimismo sino que se aferran a su orgullo para salir adelante.

Sobre la llamada cultura de la cancelación, la escritora se muestra radicalmente en contra. "Lo que necesitamos es más conversación y arrojar luz sobre las cosas que parecen amenazar o atemorizar a la cultura dominante", ha manifestado. EFE