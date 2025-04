Clarity AI ayuda a Visalia a mejorar su gestión sostenible para su programa de bonos verdes

(Información remitida por la entidad que la firma:)

" Con 81 puntos de Scoring ESG de Clarity AI, Visalia obtiene la valoración ESG más alta entre las principales utilities de España y Portugal

Apoyado en esta valoración Visalia ha colocado un nuevo tramo de 4,2 millones de bonos verdes con la participación de inversores de impacto social y ambiental

Clarity AI, la compañía global líder en tecnología de analítica de datos de sostenibilidad, anuncia que Visalia, una empresa española enfocada en prácticas energéticas responsables, ha elegido sus servicios para llevar a cabo una evaluación completa basada en criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).

Esta evaluación respalda su programa de emisión de bonos verdes por 100 millones de euros a 5 años emitido en el MARF. En este marco, Solventis actúa como asesor registrado, entidad colocadora y coordinadora global, CaixaBank como agente de pagos; Araoz & Rueda como asesor legal; KPMG como asesor financiero, y Ethifinance se encarga de la evaluación del Marco de Financiación Verde y de la emisión de la Second Party Opinion.

Clarity AI ha desarrollado una puntuación de riesgo ESG que se basa en análisis avanzados para proporcionar una visión clara y basada en datos sobre sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza. Esta evaluación ayuda a empresas de tamaño medio en España y otros mercados a mejorar sus perfiles de sostenibilidad y a conectar de manera más efectiva con inversores. En enero de 2025, la puntuación de riesgo ESG de Visalia Energía SL se situaba en 81 sobre 100 (bajo el universo “Todas las empresas”, dentro de Clarity AI), lo que ofrece a los inversores información relevante sobre su estrategia de sostenibilidad y rendimiento.

“Nos complace apoyar a Visalia en este momento clave para la compañía”, comentó Esther Albert, Manager de Estrategia de Clarity AI. “Nuestra puntuación de riesgo ESG no solo destaca el compromiso de la empresa con la sostenibilidad, sino que también identifica áreas de mejora y oportunidades, impulsando un entorno de inversión más responsable”.

La metodología de Clarity AI incluye una evaluación exhaustiva de las prácticas de sostenibilidad de Visalia, basándose en marcos reconocidos de la industria, como SASB, GRI y SFDR PAIs. Este proceso permite generar una puntuación de riesgo ESG objetiva e imparcial que refleja tanto los puntos fuertes como las áreas de mejora. Además, la plataforma permite a Visalia actualizar sus datos de forma continua, asegurando que la puntuación refleje siempre la información más reciente disponible.

Esta iniciativa también ofrece a Visalia acceso a una red de más de 200 inversores que utilizan Clarity AI para el análisis de carteras y la elaboración de informes. La empresa puede beneficiarse de una evaluación comparativa continua con un universo de más de 35.000 compañías en el ámbito ESG, obteniendo así valiosa información sobre su posicionamiento competitivo.

El pasado 20 de diciembre, tras colocar un primer tramo de 20 millones de euros de su programa de 100 millones de euros de pagarés verdes para financiar sus Comunidades Renovables de Proximidad, Visalia ha colocado un segundo tramo de 4,2 millones de euros, en el que ha destacado la participación de entidades y fondos de inversión con un marcado propósito orientado a la sostenibilidad social y ambiental.

Pablo Abejas, CEO de Visalia indicó que ”en Visalia hemos demostrado que podemos ser rentables a la vez que ayudamos a las familias y pymes más modestas a acceder a energía limpia y renovable a precios competitivos, sin tener que invertir ni un euro. En nuestra política de responsabilidad social vamos todavía más allá y damos auxilio a cientos de familias vulnerables que sufren de pobreza energética, en coordinación con Fundación Energía Responsable, de la que Visalia es uno de los patronos fundadores y que ha sido reconocida en el sector como la mejor iniciativa social del ámbito energético en 2024.”

En las últimas semanas, Visalia ha comunicado al MARF varios hechos relevantes, entre los que destaca el nombramiento de tres mujeres consejeras, en línea con la política de diversidad de género en el consejo de administración de Visalia.

Para asegurar el correcto tratamiento de los riesgos ESG Visalia ha reservado un puesto para la Dirección ESG en su consejo, de tal forma que se dé la máxima relevancia a su estrategia ESG y ha nombrado consejera a Pepi Jiménez, su directora de ESG y recursos humanos.

Acerca de Clarity AI

Clarity AI es la empresa líder en tecnología de sostenibilidad, que utiliza tecnología avanzada e inteligencia artificial para ofrecer información ambiental y social basada en datos a inversores, empresas, gobiernos y consumidores. Desde sus inicios, la inteligencia artificial ha sido fundamental en la oferta de Clarity AI, apoyando un conjunto flexible de soluciones que incluyen datos, análisis y herramientas utilizadas en la gestión de carteras, investigación, comunicación corporativa, evaluación comparativa, informes regulatorios, banca en línea y comercio electrónico. Clarity AI fue reconocida como líder en un estudio independiente titulado The Forrester Wave: ESG Data & Analytics, Q3 2024.

En el ámbito de las inversiones, Clarity AI trabaja con una red directa de clientes que gestionan más de 60 billones de dólares en activos, incluyendo firmas como Invesco, Nordea, Lazard Asset Management y Santander. Nuestras alianzas estratégicas con instituciones financieras como BlackRock, London Stock Exchange Group (LSEG), BNP Paribas, Caceis y SimCorp permiten que miles de usuarios accedan a las avanzadas capacidades de análisis de datos de Clarity AI a través de sus plataformas de inversión habituales, asegurando una experiencia de trabajo fluida. Clarity AI tiene oficinas en América del Norte, Europa y Oriente Medio. Para más información, visita www.clarity.ai.

Acerca de Visalia Energía SL

VISALIA es un operador energético y de telecomunicaciones verticalmente integrado con infraestructuras propias de redes de más de 500 km de electricidad y fibra de alta velocidad, con 9 gasocentros de almacenamiento logístico de gasóleo, con una facturación anual de 250 millones y rating ‘investment grade’ BBB- otorgado por EthiFinance Ratings SL en 2024. Visalia suministra electricidad, gas, gasóleo, internet y telefonía móvil a más de 110.000 clientes, siendo el operador energético independiente y verticalmente integrado con redes de distribución propias que cuenta con mayor número de clientes tras los operadores dominantes. Visalia es uno de los patronos fundadores de la Fundación Energía Responsable y dentro de su programa ESG, impulsa múltiples programas sociales y ambientales como el Banco de Energía para la lucha contra la pobreza energética y otros programas sociales de protección de la infancia, la investigación y lucha contra el cáncer o la inclusión laboral de personas con discapacidad. https://grupovisalia.com

