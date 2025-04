Podemos pide un impuesto para gravar beneficios de empresas del Ibex según sus dividendos

(Actualiza la NA1060 con precisiones sobre el impuesto que propone Podemos)

Madrid, 20 ene (EFE).- Podemos ha planteado este lunes la creación de un impuesto extraordinario para gravar los beneficios de las grandes empresas del Ibex-35 hasta alcanzar la mitad de lo que han repartido en dividendos y así poder "invertirlo en servicios públicos y en hacer un reparto de la riqueza algo más justo".

La secretaria de Discurso, Acción Institucional y portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, ha anunciado en una rueda de prensa la presentación próximamente de una iniciativa en el Congreso de los Diputados para pedir esta tasa extraordinaria, tras conocer que la Bolsa española ha repartido 40.000 millones de euros en dividendos.

"Cada vez más, los españoles y las españolas de casa trabajadora no pueden pagar el alquiler. Les han subido las hipotecas, la cesta de la compra se ha encarecido en casi un 30 % en los últimos 6 años y los salarios no han subido tanto. Y mientras tanto, los ricos que tienen invertido su dinero en acciones de empresas del Ibex se han estado llenando los bolsillos con beneficios récords", ha lamentado.

En su opinión, esto es una prueba de que España es una de las mejores economías del mundo, según dice el Gobierno de Pedro Sánchez, pero "para los ricos, no para la clase trabajadora".

Fuentes de Podemos han desvinculado a EFE la petición de esta tasa extraordinaria de la negociación para los presupuestos generales del Estado de 2025.

Sobre los presupuestos, la portavoz adjunta de Podemos ha señalado en la rueda de prensa que no se van a sentar a negociar nada si no continúa el impuesto a las grandes energéticas, una cuestión pactada con el Gobierno y que el Congreso vota en el pleno de este miércoles junto a otras medidas.

"Es evidente que el PNV y Junts están defendiendo los intereses de las energéticas en vez de los intereses de la gente que les votó. Pero, a juzgar por la inacción del PSOE, que en un mes no ha movido un dedo para que haya puesto las energéticas mientras siguen haciendo beneficios millonarios, parece que nos equivocamos. El cachorrito de Repsol no es Aitor Esteban, sino Pedro Sánchez, que es quien no quiere que haya impuesto a las energéticas", ha señalado en alusión al portavoz del PNV en el Congreso y al presidente del Gobierno. EFE

