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JJ Redick: "Los Thunder son un equipo increíble"

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Chicago (EE.UU.), 9 may (EFE).- JJ Redick, técnico de Los Ángeles Lakers, se rindió este sábado ante los Oklahoma City Thunder tras la derrota 131-108 que dejó a los angelinos al borde de la eliminación en los 'playoffs' de la NBA, y aseguró que su rival pasó por encima de su equipo pese a que Shai Gilgeous Alexander no pasara del 7 de 20 en tiros.

"El MVP (Gilgeous Alexander) se queda en 7 de 20 y nos patearon el culo. Son un equipo increíble", aseguró Redick en la rueda de prensa posterior al partido de la Crypto.com Arena.

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Los vigentes campeones de la NBA tomaron ventaja 3-0 en la serie y podrán sellar el billete para las finales del Oeste este lunes con una victoria en Los Ángeles.

"Bajamos el número de pérdidas de balón, pero nos metieron 30 puntos después de eso. Llegaron a tener 11 de 17 en triples", recordó Redick al analizar el encuentro.

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Los Lakers echaron de menos a su estrella Luka Doncic, que sigue de baja por una lesión en los isquiotibiales. EFE

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