El Guadalajara, del argentino Milito, vence a Tigres y avanza a la semifinal del Clausura

Guadalajara (México), 9 may (EFE).- El Guadalajara, del entrenador argentino Gabriel Milito, superó este sábado por 2-0 a los Tigres UANL, para clasificarse a la semifinal del Clausura del fútbol mexicano.

En el juego de ida de cuartos de final, Tigres venció por 3-1; el marcador total de la eliminatoria fue de 3-3, pero las Chivas avanzaron gracias a que terminaron en mejor posición en la fase regular, en la que fueron segundos, los felinos culminaron séptimos.

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Santiago Sandoval, canterano de 18 años, marcó los dos tantos del local.

El Guadalajara, que no contó con cinco titulares que están concentrados con la selección mexicana para el Mundial, se lanzó al frente con fuerza con Omar Govea como principal generador de peligro en el primer lapso.

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El centrocampista exigió con dos tiros de media distancia un par de estiradas del guardameta argentino Nahuel Guzmán, quien mantuvo en cero su arco a pesar de la intensa presión del equipo local.

En la segunda mitad, el local mantuvo el control del balón, y al fin abrió el marcador al minuto 74, luego de que en una serie de rebotes dentro del área Santiago Sandoval remató de derecha pegado al poste.

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El 2-0 llegó al 77 vía un cabezazo de Sandoval a la diestra de Nahuel.

A un minuto del final, Tigres se quedó con 10 hombres por la expulsión de Francisco Reyes.

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Más tarde, Cruz Azul recibirá al Atlas. En el partido de ida, los azules ganaron por 2-3.

La Máquina avanzará a la semifinal si gana, empata o pierde por un gol, gracias a que su mejor posición en la fase regular. Atlas debe imponerse por dos goles para clasificar.

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Los cuartos de final continuarán este domingo con dos partidos.

Los Pumas UNAM, que acabaron líderes, serán locales ante el América, octavo. Luego de que en el juego de ida empataron 3-3, los felinos llegarán a la semifinal si ganan o con cualquier empate.

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Las Águilas deben ganar para llegar a la siguiente fase.

Y el Pachuca, que se impuso en el primer juego por 0-1, recibirá al Toluca.

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Los Tuzos, que culminaron en cuarto lugar, clasifican a la semifinal incluso con una derrota por un gol. Los Diablos deben ganar por diferencia de dos para avanzar. EFE