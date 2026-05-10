La influencia de una borrasca estacionaria deja tiempo inestable en gran parte de España

Madrid, 10 may (EFE).- La situación de inestabilidad se mantendrá este domingo en buena parte de la península por la influencia de una borrasca estacionaria al oeste de Portugal, con cielos nubosos y precipitaciones -ocasionalmente acompañadas de granizo-, y que afectará en menor medida a los archipiélagos canario y balear, con ambiente fresco para la época.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña y depresiones del nordeste y nevará en entornos de montaña por encima de los 1.700/2.000 metros.

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Las precipitaciones serán principalmente en forma de chubascos, con tormentas ocasionales y posible granizo. En el extremo oriental del Cantábrico y en el oeste de Galicia es probable que las lluvias sean localmente fuertes y persistentes. Podrán ser localmente fuertes en el Pirineo occidental y persistentes en el entorno del Sistema Central.

En el tercio oriental predominarán los intervalos nubosos. Se prevé apertura de claros a lo largo de la tarde, con excepción del cuadrante noroeste; mientras en Canarias habrá cielos nubosos, con precipitaciones ocasionales en las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto del archipiélago.

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Las temperaturas máximas ascenderán en Baleares, Alborán y tercio oriental peninsular, ascenso que será de forma notable en zonas de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Habrá descensos en el cuadrante noroeste, Ibérica, meseta Sur y Canarias occidentales y pocos cambios en el resto. Las mínimas en general registrarán pocos cambios.

En la península predominará el viento moderado, con intervalos fuertes y posibilidad de alguna racha muy fuerte en las costas de Galicia y del sureste, mientras en el nordeste y el Cantábrico será flojo. En Baleares se darán intervalos fuertes y rolará a moderado. En Canarias, el viento será flojo variable.

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- GALICIA: Predominio de los cielos nubosos, con chubascos generalizados y en el oeste tormentas ocasionales, que pueden ser localmente fuertes en el litoral más occidental. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso ligero o sin cambios. Viento flojo a moderado que será fuerte en el litoral a sur de Fisterra.

- ASTURIAS: cielo nuboso, con claros intermitentes en el norte de la región. Lluvias y chubascos con alguna tormenta ocasional. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso en general ligero; máximas en descenso, que será ligero o sin cambios en el litoral oriental. Viento flojo tendiendo a variable.

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- CANTABRIA: cielo nuboso o cubierto o con intervalos nubosos, con lluvias débiles, chubascos dispersos y alguna tormenta ocasional. Temperaturas mínimas en ascenso o con pocos cambios; máximas en descenso. Viento flojo a moderado tendiendo temporalmente a flojo variable en el litoral.

- PAÍS VASCO: brumas y nieblas asociadas en Álava. Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas y nubosidad de evolución, con chubascos generalizados y tormentas, que serán localmente fuertes y con posible granizo en Guipúzcoa, que tenderán a remitir. Temperaturas en descenso. Viento flojo, con intervalos moderados en el litoral.

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- CASTILLA Y LEÓN: cielo nuboso, con lluvias y chubascos generalizados que podrán ir con tormenta. Se abrirán claros en áreas de meseta. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en descenso o con pocas variaciones. Viento flojo o moderado, más intenso en el cuadrante suroccidental, donde no se descartan intervalos fuertes.

- NAVARRA: brumas y nieblas asociadas en el suroeste. Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas y abundante nubosidad de evolución, en todo el territorio. Chubascos generalizados y tormentas ocasionales que serán localmente fuertes y con probable granizo, en la mitad occidental.

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Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o con ligeros aumentos. Viento flojo a moderado amainando al final de la tarde a flojo variable.

- LA RIOJA: cielo nuboso en general, con lluvias y chubascos que ocasionalmente podrán ir con tormenta. Temperaturas sin cambios o en descenso. Viento variable, más intenso durante las horas centrales, cuando podrá registrarse alguna racha fuerte.

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- ARAGÓN: probables brumas y bancos de niebla matinales en la depresión del Ebro. Intervalos nubosos, y nubosidad de evolución, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Pirineos. Temperaturas mínimas en ligero descenso o con cambios ligeros; máximas en ligero descenso o en ascenso. Viento flojo a moderado o flojo de dirección variable.

- CATALUÑA: probables brumas y bancos de niebla en la depresión central. Intervalos nubosos y probables precipitaciones en la mitad oeste, con tormentas ocasionales en el Pirineo. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ligero descenso o en ascenso. Viento flojo de dirección variable, con tendencia a moderado en el litoral; flojo en general, con algún intervalo moderado.

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- EXTREMADURA: cielo nuboso, con lluvias y chubascos ocasionales que podrían ir con tormenta, sin descartar que puedan ser localmente persistentes en el norte y este, con tendencia a remitir. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios en la franja norte y en descenso en el resto. Viento con algunas rachas fuertes durante las horas centrales.

- COMUNIDAD DE MADRID: probables nieblas dispersas matinales en la Sierra, con nubosidad baja. Cielos nubosos con abundante nubosidad de evolución, pasando a intervalos nubosos. Lluvias débiles o moderadas y chubascos, más frecuentes e intensos en la Sierra, con tendencia a cesar y sin descartar alguna tormenta ocasional.

Temperaturas máximas en descenso o con pocos cambios; mínimas en ligero descenso. Viento flojo, con intervalos fuertes en las horas centrales.

- CASTILLA-LA MANCHA: probables nieblas dispersas, matinales y vespertinas en los sistemas montañosos. Cielo nuboso, con abundante nubosidad de evolución, y tendencia a poco nuboso. Lluvias y chubascos, sin descartar alguna tormenta dispersa, con tendencia a remitir.

Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas en descenso generalizado. Viento flojo, con rachas fuertes, amainando al final del día.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso, con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas mínimas en descenso ligero; máximas en aumento, que será ligero en Alicante, y notable en el interior norte de Castellón. Viento flojo, con aumentos ocasionales de intensidad.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos nubosos de nubes medias y altas, sin descartar alguna precipitación débil en las sierras. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente moderados.

- BALEARES: predominio de cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en ascenso. Viento entre flojo y moderado con algún intervalo de fuerte de madrugada.

- ANDALUCÍA: cielos nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas e intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, localmente en descenso en el interior; máximas en ascenso en la vertiente mediterránea, con pocos cambios o localmente en descenso en el resto. Vientos entre flojos y moderados, con intervalos fuertes en el litoral almeriense.

- CANARIAS: en Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso, con intervalos de nubes altas en general, con algunos intervalos de nubes bajas y nubosidad de evolución en el este. En el resto de islas, intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos, especialmente en zonas de interior y vertientes norte y este donde hay probabilidad de precipitaciones ocasionales y de carácter débil en general.

Temperaturas con pocos cambios, salvo en general ligero descenso de las máximas en vertientes este. Viento flojo con predominio del régimen de brisas. En altas cumbres de Tenerife, viento fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes. EFE