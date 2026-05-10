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La mexicana Gabriela Jáquez se estrena en la WNBA en la victoria de Chicago en Portland

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Chicago (EE.UU.), 9 may (EFE).- La mexicana Gabriela Jáquez se estrenó este sábado en la WNBA con diez puntos y siete rebotes en la victoria 98-83 de las Chicago Sky en el campo de las Portland Fire, equipo debutante en esta campaña.

Gabriela Jáquez, hermana del jugador de los Miami Heat Jaime Jáquez, fue elegida con el número cinco absoluto en el último draft de la WNBA por las Sky.

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La mexicana sumó además dos asistencias y dos robos en su primer partido oficial con la franquicia de Chicago, en la que la brasileña Kamilla Cardoso dominó con 22 puntos y catorce rebotes.

Para Portland, la española Megan Gustafson anotó diez puntos. EFE

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