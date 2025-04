Mango prevé abrir más de 500 tiendas en todo el mundo hasta 2026

Davos (Suiza), 20 ene (EFECOM).- El consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, ha dicho este lunes que la compañía prevé abrir más de 500 establecimientos en todo el mundo hasta 2026, cuando concluye su plan estratégico, entre cuyos objetivos figura un incremento de la facturación por encima de los 4.000 millones de euros.

Así lo ha asegurado Ruiz en la primera jornada del Foro Económico Mundial de Davos, durante un acto en el que ha recibido el II premio Forbes "Best Vision of the Future", que en su primera edición recayó en el consejero delegado de Moeve (antes Cepsa), Maarten Wetselaar, que le ha entregado el galardón.

Además de Westelaar, han coincidido en el evento presidente y el consejero delegado del Banco Sabadell, Josep Oliú y César González Bueno, respectivamente, y el de BBVA, Carlos Torres Vila, cuando aún no se ha resuelto la opa lanzada en mayo de 2024.

Ruiz ha valorado un premio que llega "en un momento especial y emotivo, tan solo un mes después del fallecimiento de Isak Andic, que ha sido y sigue siendo, el alma de Mango".

La compañía, ha destacado Ruiz, se encuentra "en el mejor momento de su historia", como uno de los principales grupos de moda a nivel global, con enormes oportunidades y retos por delante.

El plan estratégico hasta 2026 prevé un incremento de la facturación desde los 3.100 millones de 2023 a más de 4.000 millones, ha ratificado, para lo cal se reforzará "la propuesta de valor diferencial y se consolidará el modelo de negocio con un fuerte impulso de la expansión". EFECOM