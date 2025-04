Gallardo dice que el PSOE está "en disposición de avanzar" en presupuestos extremeños si se atiende sus peticiones

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado que el PSOE está "en disposición de avanzar" en las negociaciones presupuestarias si se atiende a su "línea roja", que es no tocar la ley de memoria y revertir los "privilegios fiscales".

Ante ello, Gallardo ha instado al PP a "quedar claro si realmente quiere avanzar" con el PSOE en este sentido, una formación, ha insistido, que no va a "traspasar bajo ningún concepto" la intención de derogar la Ley de la Memoria Histórica de la región.

"Es una línea roja que no vamos a traspasar bajo ningún concepto y, por lo tanto, ya debería anunciar el gobierno del Partido Popular que desiste de la derogación de esa ley", ha asegurado, a lo que ha unido la "reversión de los privilegios fiscales" en favor de las rentas medias y trabajadoras.

"Si eso se produce, el Partido Socialista está en disposición de avanzar", ha señalado el líder de los socialistas extremeños a preguntas de los medios en Don Benito, donde ha asistido a la inauguración de la primera fase del Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena.

DEFIENDE QUE EL PGEx "LLEGA TARDE"

Sobre las cuentas, Gallardo ha defendido que el presupuesto "llega tarde" y ha asegurado que, después de cuatro meses, el PP "busca" al PSOE "cuando sus socios de gobierno le han dicho que no", en referencia a Vox.

No obstante, ha subrayado que el PSOE es un partido "responsable" y "nunca va a dejar tirado" a Extremadura, aunque ha criticado que el Ejecutivo regional vaya "a salto de mata", algo que incide en que se puedan tener "unas buenas cuentas".

"En cualquier caso, insisto, el Partido Socialista siempre está si se le llama porque creemos en la estabilidad de Extremadura y creemos en el bienestar de los extremeños y las extremeñas", ha aseverado Gallardo.

PIDE PRESUPUESTAR PARA INICIAR EL MÓDULO HOSPITALARIO

Así, sobre la inauguración de la primera fase del Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena, Gallardo ha demandado al Ejecutivo regional que "ponga dinero suficiente" en los presupuestos de 2025 para que se pueda iniciar el módulo hospitalario de este centro.

"Mientras no exista el módulo hospitalario no deja de ser un centro de consultas externas", ha destacado Miguel Ángel Gallardo, quien ha considerado que el hospital podría estar ya "prácticamente terminado" si el gobierno presidido por el 'popular' José Antonio Monago no hubiera decidido cambiar la ubicación y "enredara durante un número de años lo suficiente para haberlo mantenido paralizado".

Así, frente a ello, ha recordado que el "compromiso" del gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara hizo que se iniciara esta infraestructura sanitaria y, ahora, "lo que se hace es inaugurar".

"La señora Guardiola va a inaugurarlo. ¿Qué es lo que ha hecho en este hospital? No ha hecho ninguna otra gestión y lo que le pedimos es el compromiso de que lo continúe porque si no hay continuidad no habrá hospital", ha señalado.

ALMARAZ

Sobre el futuro de la Central Nuclear de Almaraz, Gallardo ha vuelto a defender que, mientras que no haya una alternativa "clara y real", el PSOE quiere que el mantenimiento de la central, momento en el que ha exigido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que "se ponga a trabajar de una vez" para saber "qué posición tienen también las empresas de la central".

"Yo creo que como buen gesto para que podamos llegar a buen puerto, lo primero que tendrían que hacer las empresas propietarias de la central es trasladar al Gobierno la intención de pedir esa prórroga. Pidiendo esa prórroga, posteriormente veremos cuál es la intención del Gobierno", ha señalado.

Así, ha considerado que es "importante" que las empresas pidan la prórroga al Gobierno de España y que lo hagan "sin chantajes en el ámbito de la fiscalidad", ya que los impuestos que pagan las eléctricas son "infinitamente menores a los beneficios que alcanzan cada año".