La reina entrega el premio Dexeus Mujer al ginecólogo Arri Coomarasamy

Barcelona, 16 ene (EFE).- La reina Letizia ha entregado este jueves el XIX premio Fundación Dexeus Mujer al ginecólogo de la Universidad de Birmingham (Reino Unido) Arri Coomarasamy por su actividad científica y de divulgación y por su contribución para reducir las pérdidas gestacionales y la mortalidad materna en el parto.

Nacido en Sri Lanka, Coomarasamy es catedrático de Ginecología y Medicina Reproductiva del Departamento de Metabolismo y Ciencia y es reconocido por ser el principal impulsor el estudio E-MOTIVE, un método de diagnóstico rápido y tratamiento combinado de la hemorragia posparto (HPP) en el parto vaginal.

El trabajo se llevó a cabo sobre una muestra de 200.000 mujeres de 80 hospitales de Kenia, Nigeria, Sudáfrica y Tanzania y los resultados, publicados en la revista New England Journal Of Medicine, demostraron que el tratamiento resulta muy eficaz, ya que permite la reducción (relativa) del 60 % de los casos graves de hemorragia posparto.

Coomarasamy ha explicado que su vocación por reducir la mortalidad en los partos nació en un viaje al África subsahariana con un compañero de facultad que le "cambió la vida" al ver de primera mano la muerte de varias mujeres cuando daban a luz.

El doctor, del que el equipo médico de Dexeus ha destacado su "humildad" pese a sus múltiples logros, ha recordado que más de 74.000 mujeres mueren cada año en la sala de partos.

"Decidí dedicar mi vida a esta especialidad porque las salas de parto deberían ser eso, salas de vida, de luz, y no de muerte", ha afirmado.

Arri Coomarasamy dirige actualmente el Tommy's National Centre for Miscarriage Research, el mayor centro europeo de investigación en pérdidas gestacionales, y es director fundador del WHO Collaborating Centre for Global Women’s Health de la Universidad de Birmingham.

En reconocimiento a su labor el profesor Coomarasamy fue nombrado en el 2023 Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE), una distinción que se concede a las personas que han realizado un servicio meritorio a la comunidad.

En la entrega de la distinción en la clínica Dexeus de Barcelona también han estado presentes el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; la consellera de Salud, Olga Pané, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otras autoridades.

Por otro lado, se ha hecho entrega de la beca joven investigador a Valeria Tubita por un proyecto centrado en el estudio de terapias innovadoras para el cáncer de endometrio.

Tubita desempeña actualmente su actividad en el Grupo de Investigación Biomédica en Ginecología del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).

Este año la entrega del XIX Premio Fundación Dexeus Mujer se enmarca en la celebración del treinta aniversario de la Fundación, de cuyo comité de honor forma parte la reina Letizia. EFE

