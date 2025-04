El presidente del Senado ve mejor conmemorar las primeras elecciones o la Constitución en lugar de la muerte de Franco

El presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, ha expresado este jueves que "habría sido mucho más positivo" conmemorar las primeras elecciones democráticas de 1977 o la Constitución de 1978, en lugar de la muerte de Francisco Franco en 1975, en referencia a los actos del Gobierno por el 50 aniversario del fallecimiento del dictador.

"Creo que habría sido mucho más positivo el poder conmemorar las primeras elecciones democráticas, en donde ahí sí que se puso de manifiesto la capacidad, el poder de todos y de cada uno de los españoles, o en el año 1978, cuando tuvo lugar el gran abrazo que es lo que representa la Constitución española, o por qué no, conmemorar también los pactos de la Moncloa", ha declarado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Rollán ha señalado que coincide con las palabras del expresidente del Gobierno socialista Felipe González, en las que indicó que en el año 1975 tuvieron lugar los momentos "más terroríficos que vivieron los demócratas" porque "no se sabía para donde íbamos" y que, por tanto, "se inclina más" por la celebración de cualquiera de los otros tres hitos que "sí marcaron un antes y un después".

Preguntado por si la Cámara Alta será foro para algunos actos conmemorativos organizados por el Ejecutivo por la muerte de Franco, Rollán ha asegurado que el Gobierno "no se ha puesto en contacto" con el Senado para dar traslado de ninguna iniciativa al respecto.

JUSTIFICA LA CITACIÓN DE JÉSSICA RODRÍGUEZ

En otro orden de cosas, tras haber citado el PP a Jéssica Rodríguez, la expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, a la comisión del 'caso Koldo' en el Senado, Rollán ha expresado que cree que la motivación de los 'populares' "obedece a algunas de las informaciones periodísticas" que indican que el exministro y su expareja "disfrutaban" de una vivienda "sin atender" al pago de la mensualidad correspondiente.

"Si esto ha podido tener lugar, en tiempo real, entiendo que esa es la razón y la motivación de que por parte del Grupo Parlamentario Popular se haya solicitado la comparecencia en la comisión de investigación al respecto", ha explicado, para después remarcar que el objetivo de las comisiones de investigación es "esclarecer si ha existido o no algún tipo de responsabilidad política".

Cuestionado sobre por qué en cambio no está clara la citación al 'president' de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, a la comisión sobre la gestión de la dana, el presidente del Senado ha evitado responder, alegando que él es el "árbitro del partido" y que, por ende, le corresponde a los grupos parlamentarios determinar quiénes son los actores relevantes en esta cuestión.

"Yo lo que he escuchado del señor Mazón es que su no presencia física en una reunión importante (en el Cecopi), de la que tengo entendido que tampoco formaba parte directamente, pero que en todo momento estuvo informado, no hizo que se pospusiera ninguna decisión (...) En cualquier caso, yo no creo que tuviera ningún inconveniente el presidente Mazón a la hora de poder comparecer", ha sentenciado.