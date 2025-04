El BH Coloma Team inicia un ambicioso camino hasta Los Ángeles

Logroño, 16 ene (EFE).- El BH Coloma Team ha dado este jueves el pistoletazo de salida no solo a una nueva temporada, en la que es el principal equipo español, sino que es el inicio de un proyecto a largo plazo enfocado a que sus corredores se clasifiquen para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El equipo riojano se ha presentado en Logroño junto a los ciclistas que forman parte de su escuela en esta región, más de un centenar, aunque tiene presencia también en escuelas de Alicante y Andalucía con medio millar de jóvenes en ellas.

El español David Campos y la francesa Olivia Onesti han sido las dos grandes novedades en el grupo de profesionales del BH Coloma Team, en el que siguen David Valero, Jofre Cullell, el argentino Catriel Soto, la norteamericana Sofía Waite y la española Rocío del Alba, además de los jóvenes Hugo Franco, Alberto Barroso y Francesc Barber.

Todos ellos han realizado ya una concentración de pretemporada y empezarán en las próximas semanas a competir en diferentes pruebas, todas ellas preparatorias para la Copa del Mundo de Bicicleta de Montaña, donde este año enfoca su temporada este equipo.

Porque junto a Valero, que quiere volver a su mejor nivel, Cullell y Campos ya han demostrado que pueden estar cerca de los primeros puestos y Onesti y Waite no solo quieren confirmarse como dos de las mejores sub-23 del mundo sino que aspiran a escalar puestos en la categoría absoluta.

La presencia de estos corredores y sus resultados sitúan al BH Coloma Team como uno de los diez mejores equipos del mundo, ha detallado a EFE su principal responsable, que inicia ahora la séptima campaña desde que fundó el equipo riojano.

Coloma ha incidido que empieza ahora "una andadura que queremos que nos lleve a Los Ángeles" y para ello "hemos juntado el equipo que me hubiera gustado tener hace tiempo" en alusión a la unión de Valero, Cullell y Campos "que son la selección española y además mezcla la veteranía de Valero con la juventud de los otros dos".

En la escuadra femenina "las dos principales corredoras (Onesti o Waite) también son muy jóvenes y vamos a trabajar con ellas todo este ciclo hasta los Juegos".

Con 36 años recién cumplidos David Valero se mantiene como el gran referente de la bicicleta de montaña española, ahora también en pruebas de larga distancia, en las que destacó el año pasado; sabe que la disciplina olímpica, el campo a través, es cada vez más complicada para él, por la explosividad que exige, pero aún así ha subrayado que tiene ilusión por volver a su mejor momento.

Además, ha recordado, al no ser un año olímpico puede encararlo de otra manera, en cierta medida con menos presión "porque el año pasado ese era un gran foco" y "trabajé al máximo para buscar medalla en París y aunque no lo logré me quedé con estar entre los diez mejores en mis terceros Juegos".

"Ahora empieza un nuevo ciclo, en el que pienso en disfrutar de la bicicleta, en la Copa del Mundo, en los mundiales y otras disciplinas" ha detallado el corredor granadino, que es consciente de que "también tengo el objetivo de ayudar sacar el máximo rendimiento de los más jóvenes".

Uno de esos jóvenes es David Campos, que regresa al BH, tras dos años en Orbea, también andaluz y avalado por sus títulos ya en España y Europa, en especial en las carreras cortas.

"Vuelvo y estoy contento", ha explicado el ciclista andaluz que espera que "entre todos podamos poner un granito de arena para sacar el máximo, Valero con su experiencia y Jofre y yo con otra chispa" para un proyecto que quiere que le lleve a Los Ángeles "para lo que parece que falta mucho, pero no es tanto".

La otra gran novedad del BH es la francesa Olivia Onesti, la mejor sub-23 del mundo, que llega a este equipo con el objetivo de completar su última temporada en esa categoría al máximo nivel. EFE

