Dennis Smith Jr.: "Quiero ser uno de los mejores defensores de la Liga"

Madrid, 16 ene (EFE).- Dennis Smith Jr. jugador estadounidense de baloncesto fichado por el Real Madrid, habló en declaraciones al club acerca de sus intenciones ante su nueva etapa profesional en la capital de España, entre las que se encuentra "ser uno de los mejores defensores de la Liga".

"Vengo a aportar intensidad, ser capaz de pisar la zona, asistir a los compañeros y ser uno de los mejores defensores de la Liga. Hay que tener una mentalidad ganadora, ayudar a mis compañeros a estar en su máximo nivel y encajar en el vestuario. Soy un chico que intenta hacer todo lo correcto", declaró.

"Antes de venir, estuve viendo vídeos de cuando estaba en la Universidad y vi la diferencia que hay entre cómo veía el juego antes y cómo lo veo ahora. Ahora lo que más me importa es ayudar al equipo y eso es muy importante cuando eres deportista profesional", manifestó.

Smith reconoció que el esloveno Luka Doncic, ex jugador del Real Madrid y con que coincidió en los Dallas Mavericks, le habló "muy bien del club y de la ciudad" y que eso hizo que para él fuese "muy fácil decidir venir aquí". Además se refirió a los que serán algunos de sus nuevos compañeros.

"Tengo ganas de ver a Mario Hezonja. Jugamos juntos en los Knicks, así que es ver a alguien con quien tenía buena relación cuando éramos compañeros de equipo. Además, pude hablar con él y tener una idea de cómo serían las cosas aquí. También están (Facundo) Campazzo e (Serge) Ibaka, que he jugado contra ellos en la NBA. Me encanta poder tener a estos jugadores como compañeros de equipo", declaró.

Por otro lado explicó que el que es ya su técnico, Chus Mateo, quiere de desarrolle su juego y maximice sus posibilidades con y sin balón y detalló lo que espera: "Por lo que me han dicho, cada partido es competitivo y cada posesión cuenta. Aquí los jugadores nunca se relajan. Siempre quieren competir al máximo nivel. Es algo que también está en mi ADN y tengo ganas de vivirlo".

Además quiso mandar un mensaje a la afición: "Estoy encantado de conoceros, vuestro recibimiento en redes sociales está siendo genial. Yo he hecho mis deberes. He visto varios partidos y vídeos de mejores momentos en YouTube. Los aficionados sois increíbles y todo lo que me han dicho coincide con lo que veo. Tengo ganas de conoceros en persona, nos vemos pronto". EFE