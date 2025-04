Euronext vuelve a estar interesado en comprar Bolsas y Mercados Españoles (BME)

París, 15 ene (EFECOM).- El consejero delegado de Euronext, Stéphane Boujnah, afirmó este miércoles que Bolsas y Mercados Españoles (BME) es uno de los activos en los que el operador europeo está interesado para avanzar en la consolidación del sector.

"Nosotros estamos disponibles", señaló Boujnah en un encuentro con la prensa en París, en el que puntualizó que no ha "tenido contactos" sobre esa cuestión con Six, el grupo suizo propietario de BME desde 2020.

Con una cierta ironía, añadió que "es a través de" los periodistas como habla con Six.

El responsable ejecutivo de Euronext, el grupo que reúne las bolsas de París, Amsterdam, Bruselas, Lisboa, Oslo, Dublín y Milán, dijo que la integración de BME en Six se ha llevado a cabo "de forma complicada" y lo vinculó al hecho de que el grupo suizo sea una empresa exterior a la Unión Europea.

En cualquier caso, la cuestión para él es si en algún momento Six se replanteará esa operación. A ese respecto advirtió de que "conforme pasan los trimestres, la situación de BME empeora" y con ello el interés de Euronext disminuye.

Hizo notar que el pasado año fueron más importantes las salidas a bolsa de empresas españolas en Euronext que en BME.

Boujnah indicó también otros focos de interés para operaciones de crecimiento externo mediante la compra de activos, en particular en Dinamarca, en Finlandia y en las repúblicas bálticas.

Euronext ya se había interesado por la compra de BME en 2019, pero entonces no pujó tanto como Six: "No podíamos pagar ese precio", comentó recordando aquel momento.

El consejero delegado del primer mercado bursátil europeo insistió en que aplica una doctrina clara de rigor en las operaciones de crecimiento externo: "No pagamos las cosas muy caras" porque "nosotros no hacemos soñar (a los accionistas), los hacemos ricos".

En términos generales, explicó que "siempre hemos manifestado interés por la consolidación europea" en el sector.

El consejero delegado destacó que el pasado año hubo 53 empresas que escogieron el mercado de Euronext para salir a bolsa, y que en volumen esas operaciones supusieron un crecimiento del 55 % respecto a 2023 y representaron el 33 % del total europeo.

Euronext, que tiene una capitalización bursátil superior a los 11.100 millones de euros, presentará sus resultados anuales el próximo 13 de febrero y en su conferencia anual que organiza el 18 de marzo tendrá como invitada especial a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, responsable de la competencia y de la transición limpia. EFECOM