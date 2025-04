El nuevo líder del PSOE en CyL respalda junto a Tudanca un tránsito "tranquilo": "Los adversarios están fuera"

El secretario autonómico electo del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha defendido la "coordinación" como eje del momento actual del partido en la Comunidad, ha insistido en su apuesta por liderazgos "colectivos", y ha respaldado, junto con el líder saliente, Luis Tudanca, un tránsito "tranquilo y responsable" en este proceso de relevo de cara al Congreso autonómico que tendrá lugar el 22 y 23 de febrero. Y es que ha enfatizado que los "adversarios están fuera" de la formación.

Ambos líderes socialistas han protagonizado este miércoles su primera comparecencia conjunta desde que Martínez diera un paso al frente y fuera proclamado secretario autonómico del PSOE tras el anuncio de renuncia por parte de Luis Tudanca.

En este foro, el también alcalde de Soria ha subrayado su idea de "liderazgo colectivo y horizontal", al tiempo que ha señalado que actualmente está más preocupado por consolidar un proyecto "sólido" y asentado en las nueve provincias que en determinar qué personas lo van a liderar.

"Primero proyecto, luego equipo y luego liderazgo", ha explicado Martínez. "Hay equipo, por tanto, no es algo que me preocupe, me preocupa el proyecto", ha señalado, tras lo que ha detallado que precisamente la fotografía de ambos líderes hoy es el traslado a la ciudadanía de que su proyecto "va de compartir".

"Cuando se juega en equipo una vez te toca defender, otra vez te toca atacar, y ,por tanto, las posiciones en las que jugamos todo el equipo son importantes", ha reseñado el actual líder autonómico, quien ha relatado que "la coordinación debe ser máxima".

De este modo, ha asegurado que el mantenimiento de Luis Tudanca en la Portavocía del Grupo Parlamentario Socialista ha sido una opción adoptada dentro de un proceso de "responsabilidad", de "diálogo" y de "escucha activa". "Debemos entender cual es el objetivo de nuestra organización, es una herramienta de Castilla y León para cambiar las políticas", ha aclarado Martínez, quien ha afrontado en torno al Congreso autonómico y a las posteriores citas provinciales el reto de un "rearme territorial, ideológico y programático" que genere confianza.

De este modo, Carlos Martínez ha defendido un proceso de tránsito "tranquilo y responsable", algo que cree que hasta el momento se ha hecho bien por parte de ambos líderes y que confía en que también ocurra en los congresos provinciales con la "palanca del municipalismo" como eje.

Por su parte, Luis Tudanca ha asegurado que la "coordinación" es un "símbolo" de la nueva etapa que afronta ahora el PSOE de la Comunidad y ha presumido de la gestión que ha llevado a cabo el partido en torno a esta renovación en el que se ha "antepuesto" el proyecto del partido y el objetivo de trasladar la "fortaleza" del PSOE a cualquier otro aspecto.

"Los adversarios están fuera", ha insistido Tudanca, quien ha criticado las políticas del PP que "tanto daño han hecho". "Esta tierra nos necesita, esto es lo que me ha guiado y lo que me va a guiar", ha asegurado, tras lo que ha garantizado que precisamente éste fin ha sido el que le ha hecho dar "un paso atrás".

"Creo que esto está saliendo bien y va a salir bien, lo único que estoy haciendo en este proceso es poner a disposición toda mi experiencia, trabajo y conocimiento de últimos, quiero reiterar algo que llevo grabado a fuego, que es como quería estar y, desde luego, quería irme, y es poniéndome a disposición de quien llegara", ha relatado, tras lo que ha asegurado su trabajo para llevar a Carlos Martínez a la Presidencia de la Junta.

Por último, ambos han insistido en lograr un "reto complicado" como es el de convencer a toda la sociedad de Castilla y Len en que otra forma de Gobierno "es posible". "Necesitamos una oportunidad para que el PSOE sea capaz de convertirse en ese Gobierno que resuelva, ahora comienza un nuevo rearme", ha zanjado Martínez.