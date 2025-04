Pimienta: "Debemos estar al máximo nivel y demostrar que lo de Almería fue un accidente"

Sevilla, 10 ene (EFE).- El técnico del Sevilla, Xavi García Pimienta, afirmó sobre el partido de este sábado frente al Valencia que su equipo deberá estar a su "máximo nivel" para vencer a un rival que tiene el efecto positivo del cambio de entrenador, tras relevar Carlos Corberán al destituido Rubén Baraja, y "demostrar que lo que pasó en Almería fue un accidente".

En rueda de prensa, el entrenador sevillista se refirió así este viernes a la eliminación de la Copa del Rey al ser goleado por el Almería (4-1) y dijo que tras ese varapalo tienen "muchas ganas de volver a competir", en el Ramón Sánchez-Pizjuán y ante "un Valencia diferente", y que "todos" se tienen que "poner las pilas para que lo que pasó no vuelva a suceder".

"Cuando hay un cambio de entrenador siempre pasan cosas nuevas, una energía diferente para los jugadores... Hemos visto los dos partidos del Valencia con Corberán y lo han hecho muy bien. El día del Madrid pudieron ganar y en la Copa ante el Eldense hicieron un partido completo", advirtió.

García Pimienta no teme una mala reacción de la grada a pesar de la decepcionante eliminación copera. "La afición tiene que mostrarse como se sienta. Estamos para darles a ellos y no al revés. Estoy convencido de que si el equipo se lo deja todo, la afición estará. En Almería nos equivocamos y no puede volver a pasar", indicó el técnico, quien espera que "desde el primer minuto" el sevillismo "se enganche por que el equipo se lo esté dando todo".

El entrenador catalán avanzó que son bajas por molestias físicas el lateral argentino Valentín Barco y el delantero nigeriano Kelechi Iehanacho, y por estar "en proceso de readaptación" tras una larga lesión su compatriota Chidera Ejuke, y anunció que el nuevo fichaje, el extremo suizo Rubén Vargas, irá convocado porque "está bien de forma y ha estado compitiendo".

"Incluso si lo tuviéramos que necesitar, está para jugar unos minutos. Quiere mejorar, está rodado. El Sevilla no es el de los últimos años, pero le hemos dicho que la intención es estar arriba lo más pronto posible. Viene con mucha energía. Es un perfil que queríamos. Agradecer a la dirección deportiva y al presidente el esfuerzo hecho por traerlo rápido tras las bajas que hemos sufrido. Se adapta muy bien a nuestra forma de jugar y nos va a dar cosas positivas seguro", argumentó.

El técnico del Sevilla aseguró, por otra parte, que él nunca dio por hecha la llegada del delantero brasileño Juninho Vieira, cuyo fichaje desde el Qarabag azerbaiano estaba casi cerrado, aunque se ha visto frustrado al comprometerse el jugador con el Flamengo de su país.

"La experiencia me dice que lo que parece que va a suceder no es tal hasta que no sucede. Hasta que un jugador no está aquí y firma el contrato, nunca doy por hecho nada. A partir de ahí, si sale un jugador tiene que entrar otro y necesitamos tener a los mejores. Si Iheanacho sale, tendrá que venir alguien en esa posición", comentó García Pimienta. EFE

