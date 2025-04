La Guardia Urbana de Barcelona incorporará 22 pistolas eléctricas y grabará siempre su uso

Barcelona, 10 ene (EFE).- Las 22 nuevas pistolas eléctricas que la Guardia Urbana de Barcelona incorporará a principios de 2026 se podrán usar en casos de tentativas de suicidio y ante personas con trastornos de salud mental que supongan un riesgo para terceros, y además grabarán todos los casos en que se utilice.

En una sesión de trabajo con periodistas en el Ayuntamiento de Barcelona, el Intendente Mayor y jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, Pedro Velázquez, ha presentado las características de las 22 nuevas pistolas eléctricas que se prevén incorporar en el cuerpo de seguridad barcelonés a partir de principios de 2026, después que el Parlament apruebe este junio la compra de las armas.

Este tipo de pistolas están principalmente previstas para situaciones consideradas de alto riesgo en que la persona tenga un arma blanca, incluido en tentativas de suicidio, mientras que no están previstas para usarse en manifestaciones, aunque tampoco se prohíbe su utilización en casos en que se consideren oportunas.

La descarga eléctrica no es la misma para todas las personas ya que la pistola calibra previamente la intensidad necesaria según el objetivo y, por otro lado, los marcapasos de las personas con problemas cardíacos están diseñados para absorber este tipo de descargas.

Sin embargo, las personas que estén bajo los efectos de las drogas pueden ser más vulnerables a estas descargas, y también diversas entidades de salud mental apuntan que ante personas con trastornos psiquiátricos los agentes podrían malinterpretar conductas que considerasen de "agitación".

Estas pistolas eléctricas tienen un rango de alcance de entre cuatro y 13 metros (los anteriores dispositivos llegaban a una distancia de siete metros) y se usarán para dar una respuesta no letal en situaciones donde la fuerza física sea "insuficiente" y el arma de fuego sea "excesiva" ante personas "con agresividad extrema y que pongan en riesgo la integridad física de terceros", ha señalado Velázquez.

Las pistolas descargan un impulso eléctrico de hasta cinco segundos que ataca el aparato motor de la persona causándole una inmovilización inmediata y, aunque el protocolo no determina un límite de descargas, Velázquez asegura que no solo no se deberían necesitar más descargas sino que a veces con menos de cinco segundos ya es "suficiente".

La distancia de 13 metros en la que se podrán usar las nuevas pistolas eléctricas permite a los agentes "dialogar y mediar" en más situaciones, pues en el 90 % de los casos normalmente no hace falta hacer uso del dispositivo, asegura el jefe de la Guardia Urbana.

En caso de usar el dispositivo después de agotar la vía del diálogo, los agentes tienen que avisar previamente que van a hacer uso del arma y cuando la desenfundan se empieza a registrar automáticamente su utilización en vídeo, además de garantizar la asistencia médica posterior con desfibrilador y notificar finalmente lo ocurrido a las autoridades judiciales. EFE