Fisac: "Si somos capaces de ganar a Manresa tendremos una final en Granada para la Copa"

Zaragoza, 10 ene (EFE).- Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, ha señalado que si su equipo es capaz de ganar este sábado al Baxi Manresa en la capital aragonesa en el penúltimo encuentro de la primera vuelta tendrán un final en Granada para conseguir la clasificación para la Copa del Rey.

"Ganar cualquier partido tiene el premio de que nos acerca un poco más a ese objetivo particular que me pongo de 12 victorias para la permanencia. Para mí ese es el objetivo básico. En este partido además nos estamos jugando el pase a una Copa del Rey, poder enfrentarnos con los mejores y que nuestra afición pueda viajar a un lugar. Nos estamos jugando algo más que un partido y quiero que así lo entendamos", ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación.

A este respecto ha recordado que su equipo depende de sí mismo y que si son capaces de ganar a Manresa tendrán una final en Granada.

"Si no ganamos este partido posiblemente el partido de Granada solo sirva para el objetivo de acercarnos a la permanencia. Y yo quiero ir a jugar el partido de Granada como una final, pero no existe una final si no ganas una semifinal antes", ha valorado.

Preguntado por si puede haber más presión que en un partido normal dado lo que hay en juego, ha señalado que ha vivido el club desde fuera y desde dentro y que han sido muchos años pasando malos momentos.

"Es la tercera vez en la historia del club que se puede lograr el objetivo de jugar la Copa del Rey. No es el momento de estar tensionados ni de tener miedo. Es momento de valientes, de disfrutar. Todo el que venga al Príncipe Felipe tiene que animar y disfrutar. Es un día para venir con una sonrisa y a trabajar con alegría. Da igual el cansancio", ha resaltado.

El preparador de Fuenterrebollo (Segovia) ha reiterado que si el Casademont Zaragoza tiene alguna opción de jugar la Copa del Rey todo pasa por el encuentro ante el Baxi Manresa.

"Sabemos ante qué rival jugamos. Además, ellos han podido preparar mejor el partido porque han tenido toda la semana. Tenemos que ser inteligentes, hay que tener carácter y sobre todo ese corazón que están usando los chicos. Es el cuarto partido en ocho días y estamos sufriendo. El sábado es un día en el no hay cansancio y no hay dolor. Sé que en ese partido la grada nos va a ayudar mucho", ha asegurado.

A este respecto ha elogiado el que el pabellón Príncipe Felipe podría llenarse por segunda jornada consecutiva y ha subrayado que no había duda de que la afición está "enganchada" con el equipo y que disfruta con él. EFE