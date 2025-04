Luis Suárez dice que es "raro" tener como técnico a Mascherano y le expresa su respeto

Miami (EE.UU.), 9 ene (EFE).- El exinternacional uruguayo Luis Suárez dijo este jueves que es "raro" tener como técnico en el Inter Miami a Javier Mascherano, excompañero suyo y de Lionel Messi en el F.C. Barcelona, pero le expresó su respeto en esta etapa tras dejar de ser el seleccionador de Argentina sub-20.

"Es raro, ¿no? Por tenerlo hoy en día como entrenador y no compañero. Pero no dejamos de tenerle respeto a él y a su cuerpo técnico", afirmó el delantero durante una rueda de prensa de la Major League Soccer (MLS), celebrada en la ciudad estadounidense de Miami (Florida).

El exfutbolista del Liverpool inglés y del Atlético de Madrid español, entre otros, indicó que hay que sacar lecciones y experiencias del año pasado con vistas a la próxima temporada, que supondrá el debut en el banquillo de las 'garzas' del 'Jefecito', a quien ya no podrán ver como compañero, "sino como el que manda".

Interrogado sobre la posibilidad de que el brasileño Neymar Júnior sea contratado por el club de Miami y volver al glorioso tridente MSN (Messi, Neymar, Suárez) que triunfó en el conjunto catalán, el uruguayo señaló que en el fútbol todo puede pasar, pero por ahora son sólo "ilusiones".

"De ahí a que se concreten es muy difícil", opinó.

Suárez se mostró ilusionado con la participación de su equipo en el Mundial de Clubes, pero puso de relieve el beneficio que supondría para los equipos de la MLS participantes contar con "un abanico más abierto" de jugadores para estar "a la altura" de ese torneo.

El Mundial de Clubes, que se celebrará en Estados Unidos entre el 14 de junio y el 13 de julio, coincidirá con la mitad de temporada regular de la liga norteamericana y por eso necesitan "tener un abanico más abierto para poder tener margen para poder contratar jugadores a la altura de lo que es el torneo".

En 2024, de la mano de Lionel Messi, el Inter Miami ganó el Supporters' Shield al erigirse en el equipo con el mayor número de puntos durante la temporada regular, alcanzó el récord de 74 puntos, pero decepcionó en los 'playoffs' al caer en la primera ronda contra el Atlanta.

Suárez señaló que esa derrota dejó "mucho dolor, mucha decepción" en el vestuario y los jugadores se sintieron defraudados con ellos mismos por no estar a "la altura de las expectativas de la gente y del club".

"Es una demostración más de que el fútbol no es merecimiento sino que hay que demostrarlo dentro de la cancha", señaló el uruguayo, quien no se excusó en el formato de la MLS y agregó que se trató de un "año agridulce" por no haber conseguido los títulos pretendidos. EFE

(foto)