Margallo (PP) ve un "disparate histórico" conmemorar la muerte de Franco: Lo que hay que celebrar es la Transición

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo (PP) considera un "disparate histórico" conmemorar ahora la muerte de Franco, que a su juicio no cambió nada, y sostiene que, "si hay algo que celebrar" del 50 aniversario es el proceso de transición en el que se basó la reconciliación nacional.

Así se ha expresado en declaraciones en Els Matins de TV3, donde ha apuntado que la Transición también se basó en "olvidarse de los errores del pasado" y en la devolución de la soberanía al pueblo español.

Ha asegurado que la condena del franquismo ha sido repetida en los últimos años y, según él, la última fue en 2002 cuando el Gobierno de José María Aznar "condena sin paliativos lo que fue una dictadura de 40 años".

Asimismo, el exministro ha concluido: "Hay que colmar los vacíos en el tema de reparación de las víctimas. Todo ese camino todavía no se ha recorrido".

EN 1975 AÚN NO HABIA LIBERTAD

"Lo que me parece es que aquí se está cometiendo un disparate histórico. El 20 de noviembre del 1975, cuando muere el dictador, constitucionalmente no cambia absolutamente nada", ha señalado Margallo, que ha indicado que cuando Juan Carlos de Borbón asumió la Corona no era la monarquía democrática y parlamentaria actual, sino la monarquía del 18 de julio.

"No había libertad de expresión, no había libertad de opinión, no había libertad de asociación, no había libertad de sindicación, era un régimen dictatorial puro y duro, y eso cambió", ha zanjado.