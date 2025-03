Robles comparte "plenamente" las consideraciones de Cuerpo, destaca su "enorme formación" y rechaza críticas de Díaz

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado que comparte "plenamente" las consideraciones realizadas por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al tiempo que ha ensalzado su "enorme formación económica".

Tras las críticas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contra él por su posición sobre el SMI y la reducción de jornada, Robles ha manifestado no compartir "en absoluto" estos comentarios de Díaz, a preguntas de los medios durante su visita a Toledo este viernes.

"El ministro Cuerpo es un hombre que tiene una enorme formación económica y, por tanto, yo no soy una experta en estos temas, pero creo que el Gobierno está trabajando unido en lo que sea lo mejor para los españoles. Desde luego, yo comparto plenamente las consideraciones del ministro Cuerpo", ha afirmado.

ALDAMA

Preguntada asimismo por las declaraciones del presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, en el Tribunal Supremo, ha señalado que no entra "en ningún comentario sobre las declaraciones que hace una persona que está en curso en un procedimiento judicial y que hace esas declaraciones delante de un juez".

"Tienen que ser los jueces los que hagan esas valoraciones. A mí no me corresponde. A mí únicamente me corresponde poner en valor la labor que realiza el Ejército de España, en este caso apoyando a Ucrania o en el tema de Valencia", ha dejado claro.

Por lo demás, ha afirmado la titular de Defensa, "cuando hay procedimientos judiciales, nos tenemos que acostumbrar a los tiempos judiciales, a las actuaciones judiciales y los únicos que pueden juzgar, decir si algo es verdadero o falso tienen que ser los jueces".