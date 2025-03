Lydia Valentín: "Puedo dormir tranquila, nadie vendrá a mi casa a pedirme las medallas"

Madrid, 3 ene (EFE).- La ex halterófila española Lydia Valentín, que recibirá el próximo 13 de enero el Premio María de Villota, afirmó en una entrevista que puede dormir "tranquila" porque nadie irá a su casa a pedirle las medallas, en referencia a las preseas olímpicas de plata en Pekín 2008 y de oro en Londres 2012 que recibió a posteriori tras conocerse el dopaje de competidoras que acabaron por delante de ella.

"No subí al podio de Londres ni al de Pekín. En Rio gracias a Dios, sí. Fueron sensaciones encontradas porque por un lado me dieron la medalla, por ejemplo, de Londres, antes de Rio, pero fue una sensación agridulce. Daba gracias porque se había destapado la verdad. Todos sabíamos que había una halterofilia corrupta. No pensé que llegaría a destaparse", indicó.

"Sabía que me habían quitado el momento único del podio, pero soy una persona que mira lo positivo y eso es lo importante. Cuando alguien busque las medallas en halterofilia en los Juegos, siempre aparecerá la medalla de oro de Lydia Valentín. Yo puedo dormir tranquila porque nadie vendrá a mi casa a pedirme las medallas. Esto no es cuestión de deporte, es cuestión de valores. Hemos vivido momentos oscuros, pero considero que ahora se están haciendo las cosas mejor aunque se puede mejorar", añadió en declaraciones ofrecidas por el Legado María de Villota.

Valentín hizo balance de su carrera y consideró que "lo verdaderamente complicado es lograr estar veinte años en alto rendimiento con lo que conlleva de momentos buenísimos como ganar mundiales, medallas olímpicas y europeas": "Lo consigues con mucho foco en tu deporte de alto rendimiento. Te exige exclusividad y un por y para absoluto, eso es algo que debes tener claro".

"Te gusta lo que haces, te esfuerzas en realizarlo, en tener las cosas muy claras y no desistir nunca porque a veces el camino se hace largo. Cuando has conseguido un reto importante, puedes perder motivación y mantenerte ahí es intentar repetir lo irrepetible", opinó.

En su caso, ha quedado como una 'pionera' de su disciplina: "Pocas personas lo hemos hecho. María de Villota y yo tenemos ese nexo. Es verdad que soy una pionera, pero antes de mi ha habido campeonas de Europa y grandes halteras, aunque ninguna con tanta repercusión como la que tuve yo. No se habían conseguido medallas mundiales u olímpicas. Había otras con grandes hitos como Estefanía Juan, que ganó medallas en europeos, pero con las medallas mundiales y olímpica, todo se multiplica y llega a más gente".

Asimismo analizó el futuro de su disciplina en España: "En los recientes Mundiales, Marcos Ruiz ha conseguido dos medallas y eso es un hito. Considero que hay gente muy buena como Marcos o como David Sánchez. Desde el Centro de Alto Rendimiento se está haciendo un gran trabajo. Ha habido un cambio generacional para que puedan ir a Los Ángeles". EFE