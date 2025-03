El Básquet Coruña busca en el mercado un recambio para Figueroa

A Coruña, 3 ene (EFE).- El director deportivo del Leyma Básquet Coruña, Charlie Uzal, confirmó este viernes que el club naranja busca en el mercado un recambio para el internacional dominicano LJ Figueroa, quien a finales del pasado año pidió salir del equipo por la falta de minutos.

No obstante, el máximo responsable del área deportiva reconoció que el Básquet Coruña “no es la primera opción” para muchos jugadores por tratarse de un recién ascendido, y eso dificulta la llegada del ansiado sustituto.

“Hay que buscar lo mejor que encontremos en el mercado porque es muy complicado. La realidad es que nosotros somos un recién ascendido, y los jugadores primero buscan siempre un equipo que juegue en Europa porque es más visibilidad para ellos, y después siempre intentan buscar un equipo consolidado”, explicó.

Uzal no descartó la llegada de un pívot por la lesión de Augusto Lima, aunque dejó claro que “la prioridad” es encontrar un jugador que cubra la posición de ‘3’ tras la salida del alero dominicano.

“LJ llegó con muchas expectativas y fue una de nuestras apuestas importantes, pero no salió. La idea es un cambio de cromos, un jugador que nos cubra las posiciones de '3' y de '4'. Queremos tener repuesto en todas las posiciones, y en la que podemos estar más debilitados ahora mismo es en la de 3”, incidió.

“Buscamos alguien polivalente, con tiro exterior, que ayude en el rebote y que pueda hacer las dos posiciones. LJ era no estaba a gusto y la oferta de Grecia me consta que era muy buena. Tener un jugador que no está a gusto no es bueno ni para él ni para nosotros”, añadió.

Por su parte, el nuevo presidente del club naranja, Pablo de Amallo, pidió tranquilidad porque la situación deportiva no es preocupante.

“Nuestra liga no es el Valencia, que ojalá le ganemos y sería un regalo de Reyes estupendo. Pero nuestro objetivo no es ese. Con el Real Madrid ya sonó la flauta. Nuestra liga son el Breo, Lleida, Girona o Granada. Lo que venga a mayores, bienvenido sea”, apuntó.

Además, el dirigente reveló que la buena salud económica de la entidad le permite afrontar “el gasto extra” de dos nuevos fichajes porque “las cosas se hicieron muy bien en el pasado”. EFE

dmg/apa