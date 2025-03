Sito Alonso: "El primer cuarto marcó el partido y no podemos depender del acierto"

Murcia, 2 ene (EFE).- Murcia, 2 ene (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, afirmó que "el primer cuarto marcó el partido" que su equipo perdió por 77-89 ante el Unicaja de Málaga en el Palacio de los Deportes y también señaló que "más importante que el objetivo de ir a la Copa es el de competir cada día".

"Era un partido muy difícil para nosotros, sobre todo con ese inicio en el que nos faltó acierto y eso hizo que se abriera una brecha importante ante un equipo físicamente muy bueno, con nivel de Euroliga, y también con un gran poder de anotación. Dada la situación lo normal era bajar algo los brazos pero intentamos remontar varias veces y tras el descanso jugamos francamente bien pero los jugadores estaban exhaustos y eso hizo que el Unicaja volviera a distanciarse. El equipo siguió, lo hecho es complicado ante el Unicaja y debemos agarrarnos a eso para seguir creciendo", comentó el técnico madrileño en su valoración del choque.

En opinión de Sito el arranque fue determinante: "El primer cuarto marcó el partido porque los demás periodos estuvieron equilibrados y está claro que no podemos depender del acierto para estar en el encuentro y se vio en ese periodo inicial".

"La diferencia entre los dos equipos a nivel de potencial y objetivos es abismal y para ganarle al Unicaja hay que hacer las cosas increíblemente pues en cuatro meses perdió siete partidos y tres de ellos contra nosotros en la pasada Liga", añadió el preparador universitario, quien salió en defensa de jugadores como Ludde Hakanson y Jonah Radebaugh, poco acertados en ataque.

"No confiar en los jugadores cuando fallan después de haber dado tanto en Murcia me parece injusto y en ese sentido es muy importante no olvidar y saber que el acierto ya vendrá y a mí me importa más que luchen como hicieron en este partido", remarcó al tiempo que dijo que "más importante que el objetivo de ir a la Copa es el de competir cada día". EFE

Ij/sab