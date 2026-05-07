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Guardias civiles exigen protocolos de seguridad por la llegada del crucero a Tenerife

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Madrid, 7 may (EFE).- La asociación de guaridas civiles (JUCIL) ha solicitado a la Dirección General del cuerpo que dé instrucciones y elabore, como ya ha hecho la Policía Nacional, un protocolo con medidas de prevención y de seguridad para sus agentes ante el desembarco en Tenerife de los pasajeros que viajan en el crucero con el brote de hantavirus.

En un comunicado, Jucil apunta que patrullas de guardias civiles participarán en el operativo de seguridad previsto para el sábado cuando llegue el barco al puerto de Granadilla de Abona, sin que esos efectivos destinados en Tenerife hayan recibido ninguna indicación para garantizar su salud.

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"Resulta inadmisible que los agentes no tengan protocolizado cómo actuar ante estos escenarios de riesgo biológico", denuncia la asociación que exigen realizar una evaluación de riesgo inmediata y que se facilite el equipo necesario, incluyendo mascarillas FFP2 o FFP3, guantes de nitrilo y protección ocular.

En el escrito presentado por Jucil, su secretario general, Ángel Lezcano, pide a la Dirección General de la Guardia Civil que se informe sobre las medidas de coordinación con las autoridades sanitarias y se establezca un plan de vigilancia de la salud para los agentes expuestos y sus familias.

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Asimismo, la asociación solicita que, mientras no se disponga de un protocolo específico y de los EPI que garanticen la seguridad, se descarte la implicación del personal en cualquier tarea que conlleve riesgo de contagio. EFE

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