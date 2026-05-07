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Mónica García y Torres examinan con Clavijo la situación del crucero con el brote vírico

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Las Palmas de Gran Canaria, 7 may (EFE).- Los ministros de Sanidad, Mónica García, y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reciben este mediodía en Madrid al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para examinar la emergencia sanitaria del crucero MV Hondius, según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo canario.

En los dos últimos días, Fernando Clavijo se ha quejado de que el Gobierno de España haya aceptado la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el crucero recibiera asistencia en Canarias, pese al criterio en contra de la comunidad autónoma.

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Y ello, porque el presidente canario y su Ejecutivo entendían que los pasajeros y tripulantes del MV Hondius (147 personas, entre ellas 14 ciudadanos españoles) podían ser repatriados a sus respectivos países desde Cabo Verde, donde llevaban días fondeados.

A Clavijo, las 48 horas claves en esa decisión le han cogido en Bruselas, donde tenía agendadas reuniones sobre la financiación de las regiones ultraperiféricas y la fiscalidad del transporte aéreo y marítimo en las islas con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas.

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El Gobierno de Canarias ha denunciado de forma reiterada que no está recibiendo suficiente información sobre la situación del pasaje del crucero neerlandés -cosa que el Ministerio de Sanidad niega- y el propio Clavijo ha solicitado a Pedro Sánchez una reunión urgente.

Ese encuentro entre los dos presidentes aún no se ha producido, pero los dos gobiernos han pactado ya celebrar dos reuniones de coordinación técnica diarias (una por la mañana y otra por la tarde) y García y Torres van a verse este jueves en persona con Clavijo. EFE

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EFE

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