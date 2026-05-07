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La Bolsa española abre con ganancias del 0,19 % pendiente de un acuerdo de paz EEUU-Irán

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Madrid, 7 may (EFE).- La Bolsa española ha abierto este jueves con ganancias del 0,19 % y mantiene así la tendencia positiva de la víspera, ante la posibilidad de que Estados Unidos e Irán logren un acuerdo con el que poner fin a la guerra y que podría reabrir el estrecho de Ormuz.

En los primeros compases del día, el IBEX 35, el principal selectivo español, sube ese 0,19 %, hasta los 18.141,9 puntos. Las ganancias del año son del 4,82 %.

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En una nueva jornada de resultados empresariales, el mercado también estará pendiente del brent que, tras desplomarse la víspera cerca de un 8 %, y abrir con un leve rebote este jueves, baja a esta hora el 0,29 %, hasta los 101 dólares. EFE

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