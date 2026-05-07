Los discos de la semana: Rels B mira al Metropolitano y Melendi confía en su "pop rock"

Madrid, 7 may (EFE).- Sin apenas promoción pero en uno de sus mejores momentos en cuanto a respuesta popular, Melendi es uno de los protagonistas de esta semana de lanzamientos discográficos en la que también llega por sorpresa lo nuevo de Rels B, el artista español más escuchado fuera del país en 2025, según Spotify.

Con su debut a la vista el próximo 4 de julio en el formato de concierto de estadio en el Metropolitano, el mallorquín más internacional de la música vuelve menos de un año después de su exitoso 'Afrolova'25' con once nuevas canciones.

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Decimotercer disco en la carrera del asturiano y el primero con material completamente inédito desde que en 2021 publicara 'Likes y Cicatrices'. Dice su discográfica que el título es "una declaración de intenciones" del contenido: "Puro pop rock y del puro Melendi. Guitarras siempre al frente, su inconfundible voz y letras directas, sin concesiones".

La Premio Nacional de Músicas Actuales 2022 entrega un nuevo disco de estudio, el primero con composiciones propias en tres años, en este caso sobre la dualidad y el flujo líquido entre los aparentes extremos, con un espectáculo emocionante que ya ha presentado en recintos tan exclusivos como el Teatro Real o el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

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Con diez cortes, ocho de los cuales han sido publicados en realidad en los últimos meses, la banda vallisoletana vuelve al formato de LP con toda la energía de sus directos y en el que es probablemente el mejor momento de sus diez años de carrera en cuanto a favor del público, con un concierto en el Movistar Arena para 2027 que agotó todas las entradas en menos de 48 horas.

La cantautora menorquina aspira a confirmar con su primer disco de estudio y tras lanzar varios EP de éxito como 'La última página' (2025) que es probablemente la exconcursante con con mejores cifras de 'OT 2023'. Lo hace con 13 canciones cargadas de connotaciones oníricas y en las que habla de un proceso de ruptura.

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Fundador, compositor y guitarrista de Vetusta Morla, por primera vez el artista madrileño se atreve a exponer su voz como cantante en el que además es su primer proyecto discográfico como solista, un álbum grabado en casa con lo imprescindible: "Pensaba que si tenía que encontrar mi manera de cantar, debía desprenderme de casi todo y volver al origen", ha explicado.

Dos años después de su debut con 'Pájaro azul', la singular voz del artista ibicenco tiene proyecto nuevo, este enfocado en la idea de los gestos libres y de que la belleza puede existir al margen de la productividad, la exposición o sacarle un rendimiento.

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Muda como la H de Hermosillo, localidad de la que es originario este artista mexicano, llega este disco que también alude a la muda que deja un animal que cambia de piel, pues su autor lo ve como una "evolución" hacia un estilo más pop tras haberse consagrado como uno de los embajadores mundiales de la música tradicional de su país.

Aunque muchos se quedaran estancados en su archiconocido 'I Follow Rivers', la sueca no ha dejado de publicar discos aplaudidos por la crítica. Esta vez, tras sugerir que podría ser un cierre en mayúsculas a su carrera, se despide "de la niña que empezó tan joven" en solo 24 minutos de música catártica y maximalista con 17 músicos en la grabación.

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Leyenda viviente de la música, con más de 130 millones de discos vendidos en su carrera, el cantante, compositor y productor estadounidense completa con este álbum una trilogía forjada junto al no menos icónico productor Rick Rubin con diez temas escritos exclusivamente por el propio Diamond.

Tras salir de un bloqueo creativo, los autores de éxitos globales como 'Something Just Like This' o 'Closer' lanzan este EP de cinco canciones facturado junto a la cantante y compositora sueca Winona Oak, más conocida como Oaks, con la que ya trabajaron en 2018 en otro de sus temas más conocidos, 'Hope'.

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Una auténtica rareza en la extensa discografía del exmiembro de 091 e impulsor de Lagartija Nick, que vuelve con un proyecto en solitario centrado en la música gnawa marroquí en el que lleva trabajando desde 2018, uniendo blues y elementos de la cultura subsahariana y andaluza junto a diferentes colaboradores.

Primer disco de esta banda orgullosamente madrileña y con un sonido "entre la frescura de los Nikis y la energía de los Vaccines", que han consolidado su crecimiento cantando "sobre amores, veranos, domingos y todo lo que hace que la vida se sienta ligera y brillante".

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Este compositor y multiinstrumentista sevillano afincado en Mallorca pasó en tiempo récord de tener 2.000 seguidores a 120.000 en Instagram y lanza ahora el primero de sus dos proyectos discográficos para este año, un álbum instrumental combinando diversos estilos, con su personal forma de tocar la guitarra y composiciones llenas de misticismo.

La banda de rock alternativo de Bérriz (Vizcaya) lanza este EP conceptual de cuatro canciones, unidas entre sí pues están concebidas para ser escuchadas como una única pieza aunque llena de giros para hablar de las relaciones "y cómo pequeñas decisiones pueden alterar por completo el rumbo de una vida".

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La impulsora de la banda 4NonBlondes, una de las escasas referencias femeninas en el rock alternativo de los años 90, amén de aclamada productora y autora al servicio de artistas como Christina Aguilera o P!nk, publica su primer disco en solitario en 30 años aprovechando el documental sobre su carrera del mismo título.

Como su propio nombre indica, se trata de un álbum con algunas de las canciones más emblemáticas de películas, desde 'Can You Feel The Love Tonight' de 'El rey león' a 'As Time Goes By' de 'Casablanca' en la voz de una de las voces más versátiles y reconocibles de la música estadounidense, siempre oscilando entre el pop y la lírica.

El dúo estadounidense de rock formado por los hermanos D'Addario prosigue la senda iniciada cuando firmaron por su actual sello de hacer los discos que ellos mismos querrían escuchar, con un sonido que remite a un pop de guitarras retro, pero mirando a la contemporaneidad.

La neozelandesa Hannah Harding, más conocida por su alter ego artístico referente del art-folk, llevaba cuatro años sin nuevo material. Lo hace junto al productor de sus últimos discos, John Parish, y arropando su sonido por lo general minimalista de nuevos instrumentos como el arpa o el "pedal-steel".

El dúo superviviente de los años 80 tras conseguir éxitos como 'Atrapados en el ascensor' o 'Espiando a m vecina' celebra 40 años con el lanzamiento de un recopilatorio (el primero en más de 25 años) con canciones desde 'Recogiendo el algodón' (1987), todas regrabadas pero "conservando su esencia original". EFE