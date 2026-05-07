Más de 3.200 militares y el debut del 8x8 Dragón en el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo

Madrid, 7 may (EFE).- El nuevo blindado VCR 8x8 Dragón del Ejército de Tierra estará presente por primera vez el próximo día 30 en el desfile del Día de la Fuerzas Armadas, que este año se celebra en Vigo (Pontevedra), en el que participarán más de 3.200 efectivos y la Formación Mirlo pintará los cielos con la bandera nacional.

Como es habitual, los reyes presidirán el acto central de esta celebración que contará con la asistencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón, además de otras autoridades civiles y militares.

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En el desfile aéreo participarán 30 cazas, entre ellos Eurofighter, F-18 o Harrier; 16 aeronaves de transporte y 25 helicópteros.

La Formación Mirlo, que tomó el relevo de la Patrulla Águila, sobrevolará el cielo con los colores de la bandera nacional con sus aviones Pilatus PC-21, ha informado el Ministerio de Defensa.

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No faltará el tradicional salto de dos miembros de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) portando la bandera de España.

El desfile terrestre contará con 109 vehículos, como carros de combate Leopardo y Pizarro o el blindado 8x8 Dragón, que se estrenará en un desfile, a los mandos de la brigada Rey Alfonso XIII de la Legión, unidad a la que acompañará también un perro robot sobre plataforma.

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Un total de 34 motos completarán los medios terrestres del desfile, en el que participarán 3.266 efectivos de la Guardia Real, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civil y Unidad Militar de Emergencias (UME).

La parada militar discurrirá por la avenida de Samil, desde su inicio en la avenida de la Constitución confluencia con la rúa Arganzada, para finalizar en la intersección de esta avenida con la rúa do Rio. En total 1.165 metros de recorrido. EFE

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