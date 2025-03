Adrián Ben: "Parece que si no estás en la final de los Juegos no valen las cosas"

David Ramiro

Madrid, 2 ene (EFE).- Adrián Ben es uno de los mejores mediofondistas españoles de la actualidad. Su gen competitivo le ha llevado a conseguir grandes resultados los últimos años aunque en 2024 su pronta eliminación en los Juegos Olímpicos dejó un sabor amargo que él se niega a que empañe todos los éxitos que ha cosechado recientemente.

El atleta gallego (Viveiro, Lugo; 1998), especialista en 800, puede presumir del oro continental en pista cubierta logrado en Estambul 2023 pero también de ser finalista en los Mundiales de aire libre de Doha 2019 (6º) y Budapest 2023 (6º), en los Juegos Olímpicos de Tokio (5º) o en el Europeo de Roma el pasado año (6º).

El sinsabor llegó en 2024, en su participación en los Juegos Olímpicos de París, en los que cayó eliminado en la eliminatoria de repesca para las semifinales.

P: ¿Qué balance hace del 2024 que acaba de terminar?

R: Ha sido un año bueno, lo que pasa es que cuando vienes de ser campeón de Europa y cuarto del mundo siempre quieres más. Y si no estás en las medallas en los Juegos Olímpicos parece que ya no valen las cosas. Pues no, he seguido siendo el mismo y creo que he seguido siendo competitivo al máximo nivel. Alcancé una final más en el Europeo de Roma, pese a que cogí el covid antes del campeonato, y a pesar de todo estuve entre los mejores y quedé sexto. Es verdad que fui el tercer español pero eso habla también de la dificultad que tiene la prueba. En el Campeonato de España hice 1:44.40, que parece que tal, pero es una de las mejores marcas de mi historia.

En general, creo que fue un buen año y, aunque no pude correr carreras que me hubiesen gustado como la Liga Diamante de París o Mónaco para estar en otras marcas, llegué a los Juegos y allí no tuve la mejor de las suertes. Cambió el sistema de clasificación, ya sabíamos a lo que jugamos, no nos benefició, pero bueno, estoy contento de volver a ser olímpico, otra final europea y ahora he terminado el año corriendo diez kilómetros -décimo con 28:56- en la San Silvestre Vallecana.

P: En unos días vienen los Reyes Magos. ¿Qué les pide?

R: Salud, por supuesto, eso es lo primordial. Y ganar todo y mejorar marcas. Por pedir que no quede pero no me gustaría ser muy avaricioso. Quiero pedir salud, que luego el trabajo del día a día ya lo ponemos nosotros. Quiero entrenar, poder tener continuidad, que las lesiones nos respeten y poder seguir disfrutando de esto.

P: Este 2025 hay Europeo y Mundial de pista cubierta. ¿Le veremos en alguno?

R: También está el Europeo de selecciones en Madrid, en junio. Hay que tomarse las cosas con calma. Ahora me voy un mes a Sudáfrica a entrenar allí para escapar un poquito del frío y tener algo de altitud porque como he estado un poco jorobado de un dedo no he podido hacer nada. Por eso, creo que esta pista cubierta va a ser sobre todo de cuidar el dedo del pie y empezar con el 1.500, porque yo no tengo ránking.

Esta pista cubierta me la voy a tomar tranquilo en ese sentido, de ver si hago la mínima y puedo acudir a los campeonatos. Y, si no, seguiremos preparando el aire libre, que creo que es un año muy largo. El Mundial es el 15 de septiembre, con lo cual quedan muchísimos meses por delante y muchísimas competiciones, no como el año pasado que estaba todo súper concentrado. Creo que en 2025 lo que más hay que tener es cabeza.

P: El Mundial de Tokio al aire libre quizá sea la gran cita del año

R: Lo veo muy lejos, queda muchísimo. A mí me encanta mirar las cosas día a día. Entre medias quedan muchas competiciones. De momento, pienso en mañana. Cuando llegue mañana, en el día siguiente. Así voy. Creo que hay que tomarse las cosas con tranquilidad, porque así es como mejor salen.

El cambio al 1.500 no es una cosa fácil. Aquí la gente piensa que esto es una fiesta y correr un poco más y no es así. Está Adel Mechaal, que tiene 3:30, está Mario García Romo, que tiene 3:29, está Javier Mirón, que el año pasado dio un espectáculo, Ignacio Fontes y Jesús Gómez, con 3:33. Es decir, que el nivel no difiere mucho del 800. Es verdad que estamos viviendo unos años del ocho brutales. Sé cuál es la dificultad, hay que ir entrenando poco a poco y ver de lo que somos capaces.

P: ¿Cómo ve la competencia surgida entre el Grand Slam y la Liga Diamante?

R: No tengo ni idea, no me he enterado muy bien. A mí no me han llamado por ahora, con lo cual no sé en qué va a consistir. Lo que sí pienso es que cuanta más variedad haya para los atletas mejor, porque si eso hace que la Liga Diamante suba los premios está bien. Al final, es ganancia para los atletas y ganancia para el atletismo. Si puede haber dos carreras buenas en vez de una, mejor para todos. Con lo cual si es así, en ese caso bienvenido sea. Si van a hacer cosas cerradas para contar solo con equis atletas, quitar oportunidades o que los que no estén ahí no cuenten será entonces lo de siempre. Crearemos desigualdad y cosas que creo que este deporte no tiene que tener. EFE