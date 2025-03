Susana Díaz se arrepiente de haberse "mordido la lengua" y pide "nuevo tiempo" en el PSOE-A donde "cuente todo el mundo"

La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha pedido la apertura de un "nuevo tiempo" en el PSOE-A en el que "cuente todo el mundo" y se recupere "el compañerismo y la fraternidad" tras una última etapa en la que se "arrepiente" de haberse "mordido la lengua más de lo que me hubiera gustado, por no decir cosas que pudieran sentar mal".

Díaz se pronunció de este modo el pasado sábado durante un acto de homenaje en el municipio malagueño de Almáchar por la agrupación socialista de la localidad un día después del Comité Director del PSOE-A que activó el proceso para el próximo Congreso Regional que se celebrará en Armilla (Granada) los días 22 y 23 de febrero y en pleno debate abierto sobre el liderazgo del partido.

"El PSOE tiene que recuperar la fraternidad, el compañerismo, querernos, apoyarnos, que pasen los procesos y al día siguiente todos somos socialistas y no sobra nadie. Y para eso sigo yo aquí, para eso sigo peleando, porque creo que el PSOE necesita de nuevo que nos reencontremos", aseguró la exsecretaria general del PSOE-A, que no ocultó que el partido en Andalucía no se encuentra en su "mejor momento" pero se mostró convencida de que tiene "presente y futuro" porque hay "gente joven con fuerza, ganas, ilusión y talento".

En este sentido, Díaz pidió a la militancia socialista no caer en el "desánimo" ante una "derecha impostada en Andalucía, que no quiere ni aparecer como lo que son, las derechas de toda la vida" y luchar por "levantar el vuelo porque el PSOE es mucho PSOE, y aunque se pasan a veces momentos de dificultad, se ponen las luces largas, y al final del camino la gente nos está esperando".

"EN EL PSOE NO SOBRA NADIE, FALTA GENTE"

"Yo confieso que para mí estos tres años han sido muy difíciles y muy complicados, en algunos momentos me mordí la lengua más de lo que me hubiera gustado por no decir cosas que pudieran sentar mal, y después me arrepentí, porque tenemos que discutir, debatir, confrontar ideas y tenemos que reconocer que después hay que pelear juntos, que en el PSOE no sobra nadie, que en el PSOE no sobra talento, que en el PSOE lo que falta es gente, hay que abrir las puertas de las agrupaciones para que se acerque la gente", añadió.

Para ello, apeló a la militancia para "seguir luchando, peleando, llevando el mensaje y, sobre todo, haciendo un partido habitable, respirable, respetando al que piense de manera diferente, contando con todo el mundo, que para ganarle a la mayoría absoluta que tiene el PP, hace falta todo el talento del PSOE-A, y da igual que en procesos anteriores hayamos tenido una posición política u otra".

"Se tiene que abrir un nuevo tiempo en Andalucía donde todo el mundo cuente. Y si somos capaces de hacer seremos imparables", concluyó Susana Díaz.