El exconseller Elena (ERC) y el exlíder de ICV Joan Herrera comparecen hoy ante el juez

Barcelona, 22 jun (EFE).- El exconseller de Interior y actual diputado de ERC Joan Ignasi Elena y el excoordinador de ICV Joan Herrera comparecen este lunes como investigados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ) por la presunta adjudicación a dedo a su consultoría de contratos del Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona).

La sala civil y penal del alto tribunal catalán ha citado este lunes a Elena, a las 10.30 horas, y Herrera, a las 12.00 horas, ambos imputados por un delito de prevaricación por estas adjudicaciones, por las que el Supremo también investiga al exalcalde de Altafulla y actual diputado en el Congreso de Sumar En Comú Podem por Tarragona Fèlix Alonso, aforado ante este órgano.

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Alonso compareció como investigado ante el Supremo el lunes 15 de junio y aseguró que las contrataciones que efectuó cuando era alcalde de Altafulla -entre 2011 y 2019- y que están bajo sospecha "respondieron exclusivamente a criterios de especialización técnica" y no a "consideraciones de naturaleza política o partidista".

El TSJC acordó investigar a Elena y Herrera a raíz de una exposición razonada que un juzgado de El Vendrell (Tarragona) elevó ante los indicios de que el Ayuntamiento de Altafulla adjudicó contratos troceados, sin publicidad y sin los informes preceptivos favorables, a una empresa cuyos directivos "mantienen una vinculación política estrecha con el partido del alcalde".

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Los contratos investigados, que suman más de 30.000 euros, se adjudicaron entre los años 2017 y 2019. En esa etapa, Herrera llevaba años apartado de la política y Elena, que fue conseller de Interior con Pere Aragonès entre 2021 y 2024, no ocupaba ningún cargo público, tras haber abandonado el PSC debido a discrepancias por el procés.

El TSJC considera que los investigados utilizaron de forma "supuestamente fraudulenta la figura del llamado contrato menor", que permite adjudicaciones sin concurso público, e infringieron "intencionadamente" los requisitos sobre contratación pública que impone la ley. EFE

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