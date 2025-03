Fisac: "Gran Canaria es uno de los mejores clubes en cuanto a estructura deportiva"

Zaragoza, 20 dic (EFE).- Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, ha señalado que su rival de este domingo, el Dreamland Gran Canaria, es "uno de los mejores clubes en cuanto a estructura deportiva".

El preparador 'rojillo' considera que será un partido "de máximo nivel" y que requerirá estar "muy acertados y ser muy claros en las tareas defensivas".

"Es un bloque compacto, con gente que conoce bien la Liga y que juega a buen nivel. Albicy y Alocén imprimen gran ritmo y tienen unas condiciones físicas excelentes. Además, se han reforzado este año con buenos exteriores muy anotadores como son Homesley y Thomasson", ha analizado en rueda de prensa.

Igualmente ha destacado la participación de Miquel Salvó y Nico Brussino y ha resaltado que cuenta "con uno de los mejores cuatros" a los que ha entrenado, Shurna, además de tener interiores "muy versátiles".

El entrenador segoviano ha subrayado que personalmente es "un lujo" volver a jugar a una pista en la que estuvo dos años: "Creo que es uno de los clubes que hacen las cosas con mucho criterio a nivel deportivo. Lo admiro, lo aprecio, les doy las gracias por haber podido entrenarles ese momento y por el gran trabajo que hacen con la cantera canaria".

Fisac espera que en las Navidades, que considera "el momento más importante a nivel deportivo porque no solo vienen las dificultades sino muchos partidos seguidos", no haya lesiones porque es el punto idóneo que espera para que el equipo se acabe de armar fuera de casa.

"Espero que gane contundencia y claridad y que mantenga la identidad que tiene cuando juega en casa", ha apostillado.

Con respecto a las opciones de disputar la Copa del Rey, el preparador de Fuenterrebollo ha vuelto a mostrar el mismo discurso que está manteniendo hasta ahora de no pensar en otra cosa que en el siguiente encuentro: "Solo quiero jugar en Gran Canaria al más alto nivel y no me gusta que se piense en nada más. Hay que tener los pies en el suelo. Odios los objetivos a mitad de campaña". EFE