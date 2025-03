Condenan a 12 y 15 años de prisión a los dos acusados de matar a un turista tirándolo a la autopista desde una furgoneta

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a 12 años y medio y 15 años de prisión, respectivamente, a los dos acusados de matar a un turista alemán arrojándolo a la autopista desde una furgoneta en marcha en Mallorca, en octubre de 2022.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal, en la línea con lo declarado probado por el jurado popular en su veredicto, les condena por sendos delitos de homicidio y no por asesinato, como pretendía la Fiscalía y la acusación particular.

También deben indemnizar a la madre, el padre y la hermana del fallecido con un total de 197.677 euros, además de costear el traslado del fallecido, su entierro y su funeral.

Uno de los acusados, el que conducía la furgoneta en el momento de los hechos, ha recibido una condena menor que su compañero al concurrir la circunstancia atenuante analógica de drogadicción que declaró probada el tribunal del jurado.

Tal y como quedó reflejado en el veredicto, el fallo considera probado que sobre las 22.30 horas del 8 de octubre de 2022, los dos acusados circulaban por Playa de Palma cuando subieron a un joven alemán de 20 años a su vehículo.

Transcurridos dos o tres minutos, ya en la autovía Ma-19 en dirección a Palma, los acusados abrieron la puerta lateral izquierda de la furgoneta y le empujaron al medio de la calzada, donde la víctima quedó tendida inerte.

Poco después fue arrollada por un vehículo que circulaba por la autovía, cuyo conductor no pudo hacer nada por evitarlo, y sufrió politraumatismos severos que le causaron la muerte.

El fallecido se encontraba en estado de intoxicación etílica, lo que, según la sentencia, le pudo provocar inestabilidad emocional, pérdida del juicio y alteraciones de la memoria y la capacidad de comprensión.

Los acusados sabían que era muy probable que al arrojarlo, teniendo en cuenta el estado en el que se encontraba y que se trataba de un tramo de la autovía de escasa visibilidad y por el que circulaban coches a alta velocidad, le provocarían la muerte.

No obstante, los nueve miembros del jurado no consideraron probado que los dos acusados se aprovecharan del estado en el que se encontraba el joven turista para evitar que opusiera resistencia y que, por lo tanto, "no buscaban su muerte de forma directa".

Esto, el día de la lectura del veredicto, generó discrepancias entre la Fiscalía, la acusación y la presidenta del tribunal del jurado. Las dos primeras creyeron que el veredicto era suficiente para que fueran condenados por asesinato, por lo que mantuvieron su petición de pena de 25 años de cárcel.

No obstante, la jueza estimó que los hechos eran constitutivos de un delito de homicidio, como ha acabado reflejado en el fallo, en el que se expone que no ha quedado probada de forma específica que los acusados actuarán con alevosía.

Por su parte, las dos letradas de la defensa expresaron su disconformidad con las conclusiones del jurado y adelantaron que recurrirían la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).