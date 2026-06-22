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Gobiernos central y vasco firman hoy el traspaso de exámenes de tráfico y seguros agrarios

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Vitoria, 22 jun (EFE).- La Comisión Mixta de Transferencias entre los gobiernos central y vasco se reunirá este lunes para la aprobación de los acuerdos de traspaso a Euskadi de las competencias de Tráfico y Circulación de Vehículos -los exámenes de tráfico y permisos de circulación- y Seguros Agrarios.

En el caso de Tráfico, se trata de ampliar el traspaso materializado en 1982. De hecho, en el País Vasco la que controla las carreteras es la Ertzaintza.

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Ahora se reclama el traspaso de la organización de exámenes y personal examinador, la expedición de permisos de circulación y la matriculación de vehículos, la competencia sobre los centros de reconocimiento de las aptitudes psicofísicas de los conductores y la gestión de los centros de reeducación vial.

En Euskadi hay una saturación en la realización de los exámenes de conducir, por lo que el Gobierno Vasco contempla este traspaso como una oportunidad para desatascar la obtención del carné. El volumen total de exámenes de conducción en el País Vasco supera los 25.000 anuales.

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La transferencia no incluye la expedición de los permisos de conducir, solo los de circulación.

Euskadi matrícula anualmente unos 26.000 vehículos, cuenta con más de 150 centros psicotécnicos autorizados y cuatro centros de reeducación vial.

Respecto a los seguros agrarios, la gestión de los seguros agrarios combinados se encuentra centralizada en la Entidad Estatal de Seguros Agrarios ENESA, dependiente del Estado. Se propone que Euskadi asuma las funciones de ENESA en este territorio.

Con ello, las ayudas para el pago de primas serían gestionadas directamente por la administración vasca, sin alterar el sistema estatal de seguros agrarios, de manera que no se modificarían las cuantías de las indemnizaciones, las mismas para todo el Estado.

Aparte de esas dos transferencias, ambos ejecutivos trabajan en el acuerdo para acometer el traspaso de otras competencias pendientes, de las que las más relevantes son la gestión económica del régimen de la Seguridad Social y la gestión de los puertos de interés general -Bilbao y Pasaia-. EFE

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