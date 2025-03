Puente dice que CE apoya conexiones transfronterizas pero se necesita que Francia colabore

Madrid, 17 dic (EFECOM).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho que ha recibido el apoyo del nuevo comisario europeo de Transporte, Aspostolos Tzitzikostas, a la agilización de las conexiones ferroviarias transfronterizas de España con Francia, pero ha recalcado que se necesita la colaboración de Francia y sin ella no se avanzará.

En respuesta a una interpelación en el Senado de la senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, Puente ha recordado este martes que en la última reunión con la dirección de Infraestructuras francesa se ha confirmado que la conexión con el País Vasco en el mejor de los escenarios estará en 2042, mientras que en el caso de la conexión con Cataluña en la mejor hipótesis puede haber estudios en 2040.

Óscar Puente ha recordado que en el año que lleva como ministro ya va por el cuarto ministro del ramo en Francia, una inestabilidad, que, junto a la política de fondo del Estado francés, no muy interesado en las conexiones transfronterizas con España, "no ayuda a que avancemos en la dirección adecuada".

El ministro ha señalado que, por el contrario, en España en 2023 se ejecutaron 964 millones de euros en el Corredor Mediterráneo y las previsiones para 2024 son de 1.300 millones de euros, un 32 % más que en 2023, que ya fue un año histórico.

Además, ha señalado que esta semana ya ha entrado en vigor la rebaja del 90 % en los cánones de la línea Figueres-Perpiñán para incentivar el transporte de mercancías en tren, lo que ayudará a incrementar el volumen del transporte de mercancías por tren con Francia.

En cuanto al Corredor Atlántico, ha dicho que ya se alcanzan los 300 millones en licitaciones y la ejecución rondaría el 66 %.

Puente ha señalado que el Gobierno ha multiplicado por 2,5 las inversiones en los corredores Mediterráneo y Atlántico respecto a la década anterior.

Respecto al corredor Cantábrico-Mediterráneo con la Y vasca y la conexión de Navarra con ésta, ha señalado que el Ministerio está haciendo los estudios geotécnicos sobre la conexión en Ezkio, aunque han surgido problemas.

Ha explicado que no se ha completado la campaña de pruebas y ha manifestado que es un trazado que "no está siendo pacífico" ni siquiera en la fase inicial de estudios, pero el Ministerio sigue trabajando para tomar la mejor decisión para los navarros y los vascos, que ha asegurado que se adoptará con parámetros técnicos, no políticos.

Además, ha dicho que la definición de la alternativa de conexión de Navarra con la Y vasca, para la que se barajan tres opciones, no es crítica, pues hasta Alsasua el trazado está decidido.

Ha señalado que es verdad que la distancia entre Alsasua y Vitoria es corta, mientras que a través de Ezkio, la opción defendida por la senadora de Geroa Bai, llevaría un tiempo extra, aunque en cualquier caso, cuando entre en servicio la Y vasca, Navarra estará conectada, aunque la conexión que se vaya a adoptar finalmente no sea la definitiva.

Uxue Barkos ha defendido la conexión por Ezkio porque garantiza que la zona industrial de Navarra estará en la primera línea del corredor, cosa que la conexión a través de Vitoria no garantiza.

Además, ha recordado al ministro que esta conexión por Ezkio ya fue apuntada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, una opción que, según Barkos, desterró el PP con la connivencia de los gobiernos de UPN en Navarra hasta 2015. EFECOM