Tebas entiende la reacción de Vinícius en Vallecas: "Hubo provocación"

Las Rozas (Madrid), 16 dic (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, justificó la reacción del brasileño Vinícius Junior en Vallecas, con gestos a la grada denunciados por el presidente Raúl Martín Presa, que aseguró vinieron precedidos de una "provocación".

"Los cánticos no fueron racistas, es importante aclararlo, pero le llamaron tonto y hubo una reacción a la salida de Vinícius", explicó en la Ciudad del Fútbol tras acudir a la Asamblea General de la Federación Española de Fútbol.

"Pienso que con esos insultos puede haber una provocación y el jugador, como todos, se calienta y nada más. Veremos qué pasa, corresponde al órgano de integridad. No me meto ahí", añadió.

Para Tebas el comportamiento de Vinícius no difiere al de otros futbolistas que responden cuando reciben insultos: "Muchos jugadores se calientan y Vinícius es uno más. Había unos insultos de la grada también que hay que evaluar. No eran gritos racistas ni considero exagerado lo que hizo. No estuvo bien, como tampoco la grada. Tenemos capacidad de iniciar pero nada más". EFE