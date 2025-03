Jordà (ERC): "Estoy casi convencida de que no habrá una purga, nos necesitamos todos"

Barcelona, 16 dic (EFE).- La portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, ha afirmado este lunes que está "casi convencida" de que no habrá una purga en el partido tras el congreso de Esquerra: "Nos necesitamos todos".

Jordà ha sido uno de los principales rostros de la lista Nova Esquerra Nacional (NEN), la candidatura alternativa a Oriol Junqueras para dirigir ERC, que el sábado perdió la segunda vuelta de las elecciones internas con el 42 % de los votos, mientras que Junqueras logró el 52 %.

En una entrevista en La 2 y Ràdio 4, Jordà ha lamentado que en la campaña previa al congreso interno "se han dicho cosas feas y se ha hecho daño personalmente, hay gente herida y que lo ha pasado muy mal" y que "de lo que menos se ha hablado" es de política.

La dirigente republicana ha considerado que el resultado del congreso es "muy claro", pero ha instado a la nueva ejecutiva a analizarlo "con mirada crítica".

Preguntada por si teme por una "purga", palabra que ella misma usó durante la campaña, por parte de la nueva dirección hacia los cargos institucionales que han respaldado a NEN, ha respondido: "Quiero pensar, de hecho estoy casi convencida, de que esto no pasará, nos necesitamos todos".

Sin embargo, ha lamentado no haber sido invitada a la primera reunión de la permanente de la ejecutiva nacional, espacio al que anteriormente acudía en virtud de portavoz adjunta de ERC en el Congreso.

En cuanto a las negociaciones de los presupuestos estatales, ha asegurado que las últimas semanas y meses no han negociado con el PSOE, a la espera de que se resolviera el congreso de ERC: "Hace unos meses, nos pidieron empezar a trabajar con los presupuestos, la respuesta fue que no nos podíamos sentar a hablar de presupuestos porque nos debemos a ERC y en aquellos momentos la dirección que había no podía tomar aquellas decisiones".

También sobre el papel de ERC en el Congreso y las críticas de Junts hacia los republicanos, Jordà ha señalado: "Demasiadas veces Pedro Sánchez no es consciente de que nos tiene que cuidar mucho más y nos tiene que hacer mucho más caso". EFE