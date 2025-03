Feijóo pide a Sánchez hacer un propósito para 2025 al no dimitir ni llamar a las urnas: "Que no vuelvan a delinquir"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hacer un "propósito" para el año nuevo, dado que, según ha dicho, ni va a dimitir por los presuntos casos de corrupción que le afectan ni va a convocar a los españoles a las urnas. A su entender, ese propósito debe ser comprometerse a que su Gobierno y el PSOE "no vuelvan a delinquir" en 2025.

"Creo que Sánchez debería hacer un propósito y el propósito que le pedimos es que su Gobierno y su partido no vuelvan a delinquir en el año 2025", ha proclamado Feijóo, para añadir que "parece ser" que empezaron con esos comportamientos en 2019 y, por lo tanto, si se cumple el propósito comenzarán "bien el año".

Así se ha pronunciado en la tradicional cena de Navidad del PP de Madrid, junto a la presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, que se ha celebrado en el Palacio de Negralejo en el municipio de Rivas-Vaciamadrid.

VE AL GOBIERNO "EN DESCOMPOSICIÓN"

El mismo día que ha declarado ante el Tribunal Supremo el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, Feijóo ha indicado que estos días pasará por los juzgados "mucha gente" pero ha advertido que "nadie" se "atreve a decir que ésta es la lista definitiva".

"Este Gobierno hace mucho que está en descomposición, ¿sabéis por qué? Porque es débil y porque está rodeado de escándalos que cualquiera de ellos hubiera hecho dimitir a cualquier primer ministro de un país europeo", ha sentenciado.

El jefe de la oposición ha indicado que Sánchez "nunca quiso gobernar" sino que "sólo quería el poder". Pero ahora, ha proseguido, sólo quiere permanecer en Moncloa a "cualquier precio" y con ese objetivo ha "convertido su muro en un búnker del que no quieren salir" porque "necesita resistir".

Según Feijóo, a Sánchez y a su Gobierno "no le interesa España, le estorba España". "Le estorban los periodistas que le señalan; le estorban los jueces a los que atacan; le estorban las Cortes a las que amordazan; le estorban las comunidades autónomas a las que desprecian; le estorban la alternativa del PP, partido mayoritario, al que insultan; le estorban sus socios a los que engañan; y le estorban sus compañeros de partido a los que insultan", ha sentenciado, para añadir que "lo único que no le estorba es lo que él controla".

Después de que Sánchez acusara al PP de jugar con "las cartas marcadas", Feijóo ha dicho que es una "broma" escucharle hablar de "información privilegiada" cuando él "puso a dos exaltos cargos" en el Tribunal Constitucional como magistrados, situó a su ministro en el Banco de España o "tiene imputado al fiscal general del Estado por filtrar información para tocar a una rival política".

"Esto es algo peor que una broma de mal gusto. Es una falta de respeto en primer lugar a la Justicia y en segundo lugar a la inteligencia de los españoles", ha aseverado, para avisarle que "ni con todo este juego sucio" y esta "concepción lamentable y bananera" del poder "van a evitar que esta legislatura se desmorone".

Feijóo ha indicado que los socios del PSOE no apoyan a Sánchez por ser progresista sino porque "es el presidente más débil y más barato de la democracia". De la misma manera, ha resaltado que "nadie persigue a Sánchez por ser progresista" sino por "sus presuntos delitos y por sus reincidentes mentiras".

"España no puede resistir más esto. No se puede resistir un Gobierno dimitido de sus responsabilidades porque solo se ocupa de la agenda personal y de la agenda judicial que le afecta", ha manifestado.

En este punto, y tras asegurar que la Navidad es época de reencuentros, descanso, reflexión y propósitos, ha dicho que quería pedir un propósito al Gobierno para el año nuevo, dado que Sánchez ni va a dimitir porque no tiene "ni la dignidad ni el honor para hacerlo" ni va a "devolverle la voz a los españoles porque le tienen mucho miedo a la voz de los españoles en las urnas". Por eso, ha dicho que el propósito que debería hacer es que "su Gobierno y su partido no vuelvan a delinquir en el año 2025".

"Mi propósito del año nuevo es muy claro. Que ante el peor Gobierno de nuestra historia reciente, sigamos demostrando que somos la mejor alternativa. Que los gobiernos del Partido Popular son el mejor antídoto frente al pésimo Gobierno que padece nuestro país", ha indicado.

"QUIERO QUE ESPAÑA SE PAREZCA A MADRID"

Feijóo ha señalado que hay gente que se pregunta por qué Sánchez "no soporta" a Ayuso y lo ha achacado a que es "una mujer libre, valiente, que no se calla" y que tiene "mayoría absoluta" y el "cariño" de los ciudadanos, algo que el presidente del Gobierno "no va a conseguir nunca".

A su entender, Madrid es "todo lo contrario de lo que representa" el Gobierno de Sánchez, que es "conformismo, es amiguismo, es decadencia, es inseguridad jurídica, es trabas en la inversión, trabas al emprendimiento", "cesiones al independentismo" y "asfixia fiscal".

En este punto, ha resaltado que él no quiere que España "se quede sumida en la decadencia" sino que quiere que el país "se parezca a Madrid" como "polo de inversión, como lugar de formación, como lugar de atracción de talento" o "como lugar generador de riqueza".

REGALO DE AYUSO A FEIJÓO

Previamente, Ayuso ha repasado los casos de presunta corrupción que afectan a Sánchez y al PSOE y ha sentenciado que "esto no lo tapa ni Franco" y que van "pa'lante". Eso sí, ha dicho que "esto empieza a dejar de ser irónico" al ver que "no es una cuestión solo de chorizos" sino de "profunda deslealtad con la nación". "¿Cómo se revierte todo este daño?", se ha preguntado.

En la cita Feijóo y Ayuso han recibido un belén artesanal hecho por personas que acuden a un centro ocupacional de Rivas y, además, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha entregado en nombre del partido a algunos de los afiliados, entre ellos Mariana, una alcalaína de 93 años, y José Manuel Jiménez, un hombre que lucha contra la ELA.

Además, como hiciera el año pasado con una cesta de frutas, la presidenta madrileña ha querido tener un detalle con el presidente del partido y le ha entregado el snack 'Pepero', que le trajo de su reciente viaje a Corea del Sur.

Feijóo ha presumido de su buena relación con Ayuso. "Conste que es cierto que nunca nos hemos llevado mejor que Sánchez y Ábalos, pero lo cierto, querida Isabel, es que me has traído un regalo de Corea y cada vez vamos mejor", ha enfatizado.

EL MENÚ DE LA CENA DE NAVIDAD DEL PP DE MADRID

Los militantes del PP de Madrid que han asistido a esta cena han degustado como entrantes pimientos del piquillo rellenos de ternera y bechamel de Idiazábal; flor de alcachofa a la parrilla con escamas de sal, croquetas cremosas de jamón ibérico.

Como plato principal, han cenado carrilleras de ibérico guisadas sobre parmentier trufado y, de postre, tarta cremosa de queso sobre crumble y frutos rojos, así como lingote aéreo de chocolate y crema inglesa. Todo ello acompañado de vino blanco Bardos D.O. Rueda y vino tinto Hacienda López de Haro Reserva D.O. Rioja.