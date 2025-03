Maíllo (IU) replica a Sumar que la reorganización del grupo no está cerrada y debe acordarse en mesa de partidos

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha replicado a Sumar que la reorganización del grupo parlamentario no se ha cerrado y que nadie puede darla por zanjada hasta que no se reúna la mesa de partidos de la coalición, foro que según ha expuesto no se ha celebrado para tratar esta cuestión.

De esta forma, su formación mantiene sus planteamientos y tratará de "seducir" a sus socios de confluencia, de forma "amigable", para profundizar en cambios que permitan un funcionamiento "más ambicioso" del grupo plurinacional.

Así lo ha indicado en rueda de prensa tras visitar la localidad de Aranda del Duero, junto al dirigente de IU en el municipio y concejal de Medio Ambiente y Juventud, Carlos Medina, cuestionado respecto a los cambios dentro del grupo parlamentario, circunscrito al ámbito de las comisiones parlamentarias y sin tocar las portavocías adjuntas en manos de 'Comunes', Compromís y en la Chunta y Més per Mallorca de forma compartida.

Al respecto, Maíllo ha asegurado que la reestructuración "no se ha acabado". "Nosotros no tenemos una conciencia de que haya habido un cierre, porque no se ha reunido la mesa de partidos", ha agregado.

También ha defendido que a lo largo de estos meses se ha experimentado que las propuestas de IU, aunque al principio no se vean claras, se van abriendo "paso" desde el "consenso y el acuerdo" entre todos.

Por tanto, ha recetado que se siga el método que se siguió en la elección de la nueva portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y que se sustentó en un consenso unánime.

"Lo que tenemos que hacer es, evidentemente, reunirse en la mesa de partidos, porque aquí nadie decide cuándo se cierre una reestructuración o no, a no ser que lo decida la mesa de partidos", ha insistido. Es más, ha recalcado que "nadie unilateralmente" puede decidir que "algo se cierre o se abre de manera formal".