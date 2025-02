Marcelino y Pellegrini, cara a cara de los técnicos con más partidos de liga en Villarreal

Ayuso califica al PSOE de "francoesfera" porque "sin Franco, Pedro Sánchez no es nada" Isabel Díaz Ayuso critica la gestión del PSOE, afirmando que el Gobierno de Sánchez "declaró la guerra" a una parte de los españoles y señala el contexto judicial del exdirigente José Luis Ábalos

El PP replica a Sánchez que no hay que "ser Nostradamus" para ver su "calvario judicial": "No está por encima de la ley" Cuca Gamarra advierte a Pedro Sánchez sobre un inminente "calvario judicial" y sostiene que él y su Gobierno no están por encima de la ley ante las investigaciones en curso